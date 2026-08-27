Négygólos FTC-gála! A zöld-fehérek búcsúztatták Szalahékat, és bejutottak az El ligaszakaszába

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke

Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–0-s összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

Különös érzés volt végigpásztázni a Groupama Aréna lelátóján… Körben ferencvárosi szurkolók ültek, zöldbe és fehérbe borult az aréna, és ezúttal a vendégszektor is zsúfolásig megtelt hazai drukkerekkel. Az eltiltásukat töltő török ultrák (a trabzoniak 2024-ben a St. Gallen elleni Konferencialiga-mérkőzésen nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt használtak, és fáklyákat dobáltak a pályára) nem lehettek jelen a budapesti összecsapáson, és ezt aligha bánta az a több száz magyar drukker, aki így jegyhez jutott és a helyszínen nézhette meg az idény eddigi legfontosabb ferencvárosi mérkőzését.

A tét az Európa-liga főtáblájára jutás volt.

És ez a lépés még akkor sem ígérkezett könnyűnek, ha az FTC az első összecsapáson bravúrt elérve Kristoffer Zachariassen fejesével egygólos előnnyel érkezett haza a Fekete-tenger partjáról. Múlt csütörtökön sikerült megállítani a Trabzonspor támadóit, ezúttal újból farkasszemet kellett nézni a nigériai „óriás” Paul Onuachuval, a villámgyors Ernest Mucival és a nagy sztár Mohamed Szalahhal, aki ráadásul a hétvégén az Istanbul Basaksehir ellen duplázott (2–1), megszerezve első góljait a török csapatban.

Borbély Balázs vezetőedző a Trabzonban alkalmazott taktikán első ránézésre nem sokat változtatott, a pálya közepén Philippe Rommens helyén Nagy Ádám kezdett, de a hadrend, az alaptaktika maradt a múlt heti (amúgy a belga középpályás a kezdés előtt épp mellettünk sétált el szőke barátnőjével a lelátón, fejét csóválva mondta, hogy sérülés miatt nem lehet a pályán). A találkozó elején kevésen múlt, hogy újabb (ráadásul súlyos) sérülést szenvedjen egy FTC-játékos. Ruszlan Malinovszkij durván letalpalta Mariano Gómez bokáját, s bár a szlovén Rade Obrenovic játékvezető elsőre sárga lapot mutatott fel, asszisztense segítségével néhány másodperccel később korrigálta döntését, és kiállította az ukrán középpályást (az is csoda volt, hogy a belépő után Mariano Gómez lábra tudott állni, az argentin származású védő fogát összeszorítva maradt a pályán – és tovább játszott). Az eset után még a törökök kapusa, André Onana is átkocogott a Ferencváros térfelére, hogy próbálja nyugalomra inteni több dühös társát, de a magyar bajnoki ezüstérmes nem kegyelmezett.

Fotó: Árvai Károly

Hét perccel később jött a Fradi-gól!

Mesteri támadás végén Callum O’Dowda fejelte a labdát előrevetődve a kapuba, hogy aztán a szögletzászlóig rohanva ünnepelje gólját, nyakában a többiekkel. Fontos találat volt ez az ír középpályástól, aki még véletlenül sem mondható gólérzékenynek, ezt megelőzően a Ferencvárosban mindössze egy gólt szerzett, az első nemzetközi kupamérkőzésén, 2025 júliusában az FC Noa elleni győztes (2–1) idegenbeli Bajnokok Ligája-selejtezőn. Ha a találkozó elején úgy is tűnt, hogy a Trabzonspor a várakozásnak megfelelően az első percektől megpróbálja kapuja elé nyomni a Ferencvárost, a kezdeti török labdabirtoklási fölény és magabiztosság szép lassan elfogyott. Emberhátrányban, a hazai vereség után minden amellett szólt, hogy az FTC innen már „lehozza” a visszavágót, és a Konferencialigába löki a papíron jóval esélyesebb török együttest.

Fotó: Szabó Miklós

A Ferencváros egyértelműen lélektani fölényben volt, bátran, önbizalommal telve, sokszor ellentmondást nem tűrően futballozott, és a szünet előtti percekben is centiken múlott, hogy a támadáshoz felzárkózó Cadu révén megduplázza előnyét, a brazil hátvéd találatát azonban leshelyzet előzte meg. A védelemből a másik oldalon Nagy Olivér is sokszor fellépett az akciókhoz, a játékos a múlt héten kezdett először nemzetközi kupamérkőzésen, és az akkori magabiztos játékát folytatni tudta.

A szünetre lehajtott fejű törökök és egymást biztató, a játékot addig egyértelműen élvező ferencvárosi futballisták indultak be az öltözőkbe.

A java a szünet után következett!

Fotó: Árvai Károly

Negyedóra sem telt el a második félidőből, s a zöld-fehérek újabb két gólt szereztek, ezzel padlóra küldték a törököket. A vendégek a harmadik kapott gól után fejben teljesen „szétestek”, Corbu Máriusz mesteri tekerése után még tartották magukat, ám a megítélt tizenegyest követően elvesztették a fejüket. Lopes Cabral is piros lapot kapott, a kapus André Onana pedig a büntető elvégzésénél a kapuba sem akart beállni. Sőt, a kameruni játékos látszólag mindent elkövetett, hogy őt is kiállítsák – vizet köpött a negyedik játékvezető irányába, mutogatott a ferencvárosi drukkereknek, majd miután kiszedte a hálójából a labdát, azt gúnyosan odagurította a játékvezetőnek –, csoda, hogy sárga lappal megúszta. Addig sem voltak túlzottan szimpatikusak a török csapat tagjai, de ezek a jelenetek ráerősítettek a szurkolói ellenszenvre (is). A Ferencváros előtt viszont le a kalappal, Trabzonban és Budapesten is legyőzte a sokkal nagyobb költségvetéssel dolgozó török élcsapatot, csütörtök este pedig profin futballozott az emberhátrányban lévő rivális ellen, sőt a hajrában sem állt le, a csereként beszálló Lisztes Krisztián előbb a kapufát találta telibe, a lefújás előtti percekben pedig megszerezte a zöld-fehérek negyedik gólját.