BL: az ETO-ra a selejtező 2. fordulójában az izraeli bajnok várhat

A Bajnokok Ligájában a magyar bajnok ETO kedden az izlandi Víkingur Reykjavíkot kapta ellenfélként a selejtező 1. fordulójában. Szerdán pedig kiderült, hogy továbbjutás esetén a a 2. fordulóban az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva várna a győriekre, az első meccset rendeznék Győrben. Az ETO-nak négy párharcot kelle nyernie ahhoz, hogy a BL főtábláján szerepelhessen az ősszel. A 2. forduló első mérkőzéseit július 21–22.-én a visszavágókat 28–29.-én rendezik.
Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencialigába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa-ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 2. forduló
Víkingur Reykjavík (izlandi)/ETO FC (magyar)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)/Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)/Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
Sabah (azeri)/TNS (walesi)–Vardar (északmacedón)/KuPS Kuopio (finn)
KÍ Klaksvík (feröeri)/Atert Bissen (luxemburgi)–Kauno Zalgiris (litván)/Drita (koszovói)
AGF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
Ararat-Armenia (örmény)/FC Riga (lett)–Floriana (máltai)/Shamrock Rovers (ír)
Borac (boszniai)/Levszki Szófia (bolgár)–Vityebszk (fehérorosz)/U. Craiova (román)
Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)/Szutjeszka (montenegrói)
Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
Flora Tallinn (észt)/Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
Petrocub (moldovai)/Egnatia (albán)–Celje (szlován)
Nem bajnoki ág
Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)
A 2. forduló első mérkőzéseit július 21–22.-én a visszavágókat 28–29.-én rendezik, az elöl álló csapatok játsszák otthon a párharc első mérkőzését ebben a fordzlóban.
Selejtező, 1. forduló
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)
Sabah (azeri)–TNS (walesi)
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)
Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)
Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)
Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)
A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.
|A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 7–8., 14–15.
|2. forduló
június 17.
július 21–22., 28–29.
|3. forduló
július 20.
augusztus 4–5., 11.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 18–19., 25–26.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 27.
szept. 8.–jan. 27.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 16–17., 23–24.
|Nyolcaddöntő
később
március 9–10., 16–17.
|Negyeddöntő
később
április 6–7., 13–14.
|Elődöntő
később
április 27–28., május 4–5.
|Döntő
június 6., Madrid, Estadio Metropolitano