BL: az ETO-ra a selejtező 2. fordulójában az izraeli bajnok várhat

A Bajnokok Ligájában a magyar bajnok ETO kedden az izlandi Víkingur Reykjavíkot kapta ellenfélként a selejtező 1. fordulójában. Szerdán pedig kiderült, hogy továbbjutás esetén a a 2. fordulóban az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva várna a győriekre, az első meccset rendeznék Győrben. Az ETO-nak négy párharcot kelle nyernie ahhoz, hogy a BL főtábláján szerepelhessen az ősszel. A 2. forduló első mérkőzéseit július 21–22.-én a visszavágókat 28–29.-én rendezik.

Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencialigába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa-ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 2. forduló

Víkingur Reykjavík (izlandi)/ETO FC (magyar)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)/Inter Escaldes (andorrai)

Tre Fiori (San Marinó-i)/Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)

Sabah (azeri)/TNS (walesi)–Vardar (északmacedón)/KuPS Kuopio (finn)

KÍ Klaksvík (feröeri)/Atert Bissen (luxemburgi)–Kauno Zalgiris (litván)/Drita (koszovói)

AGF (dán)–Lech Poznan (lengyel)

Ararat-Armenia (örmény)/FC Riga (lett)–Floriana (máltai)/Shamrock Rovers (ír)

Borac (boszniai)/Levszki Szófia (bolgár)–Vityebszk (fehérorosz)/U. Craiova (román)

Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)/Szutjeszka (montenegrói)

Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)

Flora Tallinn (észt)/Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)

Petrocub (moldovai)/Egnatia (albán)–Celje (szlován)

Nem bajnoki ág

Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)

Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

A 2. forduló első mérkőzéseit július 21–22.-én a visszavágókat 28–29.-én rendezik, az elöl álló csapatok játsszák otthon a párharc első mérkőzését ebben a fordzlóban.



Selejtező, 1. forduló

Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)

Sabah (azeri)–TNS (walesi)

Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)

Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)

Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)

Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)

Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)

Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)

Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)

Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)

Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)

Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)

Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)

KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.