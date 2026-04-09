Nemzeti Sportrádió

A tét a legjobb nyolc: PSG–Veszprém a férfi kézi BL-ben – ÉLŐ

Kukely Annával hosszabbított a Mosonmagyaróvár – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.04.09. 20:11
Kukely Anna (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabda női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC szerződéshosszabbítás Kukely Anna
A női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár csütörtök este hivatalos honlapján jelentette be, hogy a csapat egyik legjobb játékosa, Kukely Anna meghosszabbította szerződését.

A klub közleménye szerint a magyar válogatott játékos 1+1 éves szerződést írt alá a mosonmagyaróvári klubbal.

„Nagyon örülök, hogy tovább erősíthetem a Mosonmagyaróvár csapatát. A maradás mellett szólt, hogy nagyon megszerettem a csapatot, a várost és mindazt, ami itt körülvesz”idézte az MKC hivatalos honlapja Kukely Annát.

A 22 éves irányító  Békéscsabán nevelkedett, és 2024 nyarán csatlakozott a Motherson Mosonmagyaróvári KC-hoz az FTC csapatától.

 

Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabda női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC szerződéshosszabbítás Kukely Anna
