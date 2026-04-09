Kukely Annával hosszabbított a Mosonmagyaróvár – hivatalos

A klub közleménye szerint a magyar válogatott játékos 1+1 éves szerződést írt alá a mosonmagyaróvári klubbal.

„Nagyon örülök, hogy tovább erősíthetem a Mosonmagyaróvár csapatát. A maradás mellett szólt, hogy nagyon megszerettem a csapatot, a várost és mindazt, ami itt körülvesz” – idézte az MKC hivatalos honlapja Kukely Annát.

A 22 éves irányító Békéscsabán nevelkedett, és 2024 nyarán csatlakozott a Motherson Mosonmagyaróvári KC-hoz az FTC csapatától.