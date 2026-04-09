Madridban is sokat érhet Varga Barnabás gólérzékenysége

J. Á.
2026.04.09. 08:46
A Celje elleni KI-nyolcaddöntő után ezúttal Spanyolországban léphet pályára Varga Barnabás az AEK-ban (Fotó: Reuters)
Konferencialiga Varga Barnabás Rayo Vallecano AEK
A négy közé jutás a tét a Konferencialigában, a Varga Barnabást soraiban tudó AEK Athén a Rayo Vallecanóval, a Kovács Bendegúzt is nevező AZ a Sahtarral csap össze.  

Itt az újabb lehetőség! A görög bajnokságot vezető AEK Athén Varga Barnabással a soraiban kedden megérkezett Madridba, ahol csütörtökön a Rayo Vallecanóval csap össze a Konferencialiga-negyeddöntő első, spanyolországi mérkőzésén. Az AEK jó formában várja a csatát, a múlt hét végén idegenben győzte le 1–0-ra az Olympiakoszt, s ötpontos előnnyel vezeti a ligát a PAOK és az Olympiakosz előtt. Mindenesetre nem lesz könnyű feladata a Vallecasban, hazai pályán ugyanis kifejezetten jól szerepel a La Liga 13. helyén álló együttes: az idényben otthon nem kapott ki egyik spanyol nagyágyútól sem, a Real Madriddal (0–0) és a Barcelonával (1–1) döntetlent játszott, míg az Atlético Madridot megverte (3–0).

Varga Barnabás vélhetően kezdőként lép pályára a csütörtöki Kl-mérkőzésen, az athéniaknak pedig nagy szükségük lesz a góljaira – a Ferencvárostól a télen szerződtetett válogatott csatár 14 mérkőzésen hatszor talált be. Továbbjutása esetén az AEK Athén másodszor szerepelhet nemzetközi elődöntőben: 1976–1977-ben az UEFA-kupában jutott a négy közé, ott a Juventus búcsúztatta 5–1-es összesítéssel.

Az AZ az ukrán Sahtarral csatázik a negyeddöntőben, a holland együttes először nevezte nemzetközi mérkőzésre 19 éves csatárát, Kovács Bendegúzt. 

KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
21.00: Mainz (német)–Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)

 

Kovács Bendegúz bekerült az AZ Alkmaar Kl-negyeddöntős keretébe a Sahtar Doneck ellen

Légiósok
16 órája

Nagyot lépett a görög bajnoki cím felé Varga Barnabás csapata

Légiósok
2026.04.06. 12:16

Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.04.03. 22:54

Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.03.28. 11:30

Varga Barnabás nem játszhat a szlovénok és a görögök ellen – hivatalos

Magyar válogatott
2026.03.27. 13:55

Sallaiék és Vargáék vezetik a bajnokságot, de a lengyel és az osztrák aranycsatának is lehet magyar résztvevője

Légiósok
2026.03.24. 13:46

Edzője megerősítette, sérülés miatt cserélte le Varga Barnabást

Légiósok
2026.03.23. 07:15

Soványka siker a Rayo ellen, hétpontosra hízott a Barca előnye

Spanyol labdarúgás
2026.03.22. 20:28
Ezek is érdekelhetik