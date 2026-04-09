Madridban is sokat érhet Varga Barnabás gólérzékenysége

Itt az újabb lehetőség! A görög bajnokságot vezető AEK Athén Varga Barnabással a soraiban kedden megérkezett Madridba, ahol csütörtökön a Rayo Vallecanóval csap össze a Konferencialiga-negyeddöntő első, spanyolországi mérkőzésén. Az AEK jó formában várja a csatát, a múlt hét végén idegenben győzte le 1–0-ra az Olympiakoszt, s ötpontos előnnyel vezeti a ligát a PAOK és az Olympiakosz előtt. Mindenesetre nem lesz könnyű feladata a Vallecasban, hazai pályán ugyanis kifejezetten jól szerepel a La Liga 13. helyén álló együttes: az idényben otthon nem kapott ki egyik spanyol nagyágyútól sem, a Real Madriddal (0–0) és a Barcelonával (1–1) döntetlent játszott, míg az Atlético Madridot megverte (3–0).

Varga Barnabás vélhetően kezdőként lép pályára a csütörtöki Kl-mérkőzésen, az athéniaknak pedig nagy szükségük lesz a góljaira – a Ferencvárostól a télen szerződtetett válogatott csatár 14 mérkőzésen hatszor talált be. Továbbjutása esetén az AEK Athén másodszor szerepelhet nemzetközi elődöntőben: 1976–1977-ben az UEFA-kupában jutott a négy közé, ott a Juventus búcsúztatta 5–1-es összesítéssel.

Az AZ az ukrán Sahtarral csatázik a negyeddöntőben, a holland együttes először nevezte nemzetközi mérkőzésre 19 éves csatárát, Kovács Bendegúzt.

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)

21.00: Mainz (német)–Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)