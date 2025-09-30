Egy éve szerencsét hozott az FTC-nek a Genk elleni meccs játékvezetője

A szokásoknak megfelelően az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) két nappal a mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a Ferencváros Európa-liga-mérkőzésének játékvezetőjét: a Genk elleni csütörtöki összecsapást Anasztasziosz Szidiropulosz vezeti.

A 46 éves görög játékvezető rendkívül rutinos, hiszen már 2011 óta a FIFA-keret tagja. Még jelenleg is a legmagasabban rangsorolt játékvezetők keretének tagja, de a küldései ezt nem tükrözik: 2022 ősze óta nem vezetett a Bajnokok Ligájában, ahol 22 mérkőzést fújt a főtáblán.

Szidiropulosz a mostani idényben két Konferencialiga-selejtezőn fújta a sípot. 2016-ban tartalék játékvezetőként ott volt az Európa-bajnokságon, emellett vezethetett U17-es vb-n és Eb-n, valamint U21-es Eb-n is.

Szidiropulosz 2024. október 24-én már vezetett a Ferencvárosnak, akkor a magyar csapat 1–0-ra győzte le a Nice-t az Európa-liga főtábláján. Munkáját honfitársai segítik, Polikronisz Kosztarasz és Lazarosz Dimitriadisz lesz az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető feladatkörét Joannisz Papadopulosz látja el. A videobíró Angelosz Evangelu, segítője Atanasziosz Cilosz lesz. Munkájukat az olasz Antonio Damato ellenőrzi.

Magyar vezetőbíró nem kapott szerepet a csütörtöki Európa-liga-fordulóban, de Bognár Tamás és Karakó Ferenc a Brann Bergen–Utrecht mérkőzésen videobíróként segíti az azeri Aliyar Agayev munkáját.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!