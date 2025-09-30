Nemzeti Sportrádió

Egy éve szerencsét hozott az FTC-nek a Genk elleni meccs játékvezetője

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 10:22
Szidiropulosz az előző Európa-liga-kiírásban is vezetett a Ferencvárosnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Anasztasziosz Szidiropulosz játékvezetés Genk Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a görög Anasztasziosz Szidiropulosz vezeti a csütörtöki Genk–Ferencváros mérkőzést az Európa-liga alapszakaszában.

A szokásoknak megfelelően az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) két nappal a mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a Ferencváros Európa-liga-mérkőzésének játékvezetőjét: a Genk elleni csütörtöki összecsapást Anasztasziosz Szidiropulosz vezeti.

A 46 éves görög játékvezető rendkívül rutinos, hiszen már 2011 óta a FIFA-keret tagja. Még jelenleg is a legmagasabban rangsorolt játékvezetők keretének tagja, de a küldései ezt nem tükrözik: 2022 ősze óta nem vezetett a Bajnokok Ligájában, ahol 22 mérkőzést fújt a főtáblán.

Szidiropulosz a mostani idényben két Konferencialiga-selejtezőn fújta a sípot. 2016-ban tartalék játékvezetőként ott volt az Európa-bajnokságon, emellett vezethetett U17-es vb-n és Eb-n, valamint U21-es Eb-n is.

Szidiropulosz 2024. október 24-én már vezetett a Ferencvárosnak, akkor a magyar csapat 1–0-ra győzte le a Nice-t az Európa-liga főtábláján. Munkáját honfitársai segítik, Polikronisz Kosztarasz és Lazarosz Dimitriadisz lesz az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető feladatkörét Joannisz Papadopulosz látja el. A videobíró Angelosz Evangelu, segítője Atanasziosz Cilosz lesz. Munkájukat az olasz Antonio Damato ellenőrzi.

Magyar vezetőbíró nem kapott szerepet a csütörtöki Európa-liga-fordulóban, de Bognár Tamás és Karakó Ferenc a Brann Bergen–Utrecht mérkőzésen videobíróként segíti az azeri Aliyar Agayev munkáját.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

Anasztasziosz Szidiropulosz játékvezetés Genk Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Előbb-utóbb gondot okozhat a Ferencvárosnak a „magyarszabály” betartása

Labdarúgó NB I
1 órája

Távozik a Ferencváros Európa-liga-ellenfelének edzője – hivatalos

Európa-liga
Tegnap, 12:51

Már nem veretlen az ETO, a Ferencváros nyerte meg a rangadót

Labdarúgó NB I
2025.09.28. 19:55

Női kézilabda El: Katrine Lunde szerb csapata vár az Esztergomra

Kézilabda
2025.09.28. 18:00

Már most aranyrangadó lehet a győriek és a ferencvárosiak meccse

Labdarúgó NB I
2025.09.28. 07:04

Kicsikarta a győzelmet a Ferencváros a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.27. 17:30

Öröm után kritika – Bobory Balázs jegyzete

Európa-liga
2025.09.26. 23:19

Kétgólos vereséget szenvedett a Fradi a Bolzanótól

Jégkorong
2025.09.26. 22:59
Ezek is érdekelhetik