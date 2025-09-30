Videó: bekamerázták a kézilabda játékvezetőket a klub-vb-n – itt a végeredmény!

Mint írták, az innováció az idei férfi klubvilágbajnokság első napján debütált, és mind a három mérkőzésen alkalmazták. Az iparági specialista, a Riedel cég által biztosított RefCamnek nevezett technológia friss perspektívát kínál a globális kézilabdázásban, és nagyon hasznos kiegészítést jelent a sportág bemutatásának módjában.

A Riedel korábban már úttörő szerepet játszott a játékvezetői kamerák sikeres alkalmazásában más sportágakban, például a labdarúgásban, hiszen az idei, Egyesült Államokban megrendezett klubvilágbajnokságon is bevetették a technológiát.

Per Morten Södal, az IHF Szabályalkotó és Játékvezetői Bizottságának (PRC) elnöke szerint a RefCam alkalmazása számos előnnyel jár majd a kézilabdázás számára: „Ezáltal sokkal könnyebb látni, hogy a játékvezetők valójában mit látnak a pályán, és hol helyezkednek el. Jobban megérthetjük, hogy miért hozzák meg, vagy miért nem hozzák meg a döntést.”

A RefCam technológiát a férfi klubvilágbajnokság első napján, három mérkőzésen három játékvezető-páros tesztelte: a norvég Lars Jörum és Havard Kleven, a szlovén Bojan Lah és David Sok, valamint a német Robert Schulze és Tobias Tönnies.

A kamera mindössze 14 grammot nyom, így nem befolyásolja a játékvezetők mozgását, viszont úttörő előrelépést jelent a sportág technológiájában. Az eszköz fejre szerelhető, és kimondottan a játékvezetők számára tervezték.

Luca Marx, a Riedel képviselője elmondta, hogy két német futballbíró ötletéből valósult meg a fejlesztés: „Két játékvezető, Patrick Kessel és Nicolas Winter alkotta meg ezt a kamerát, az ő ötletükből született a termék. Mind a ketten a német első osztályban tevékenykedő labdarúgó-játékvezetők. Az eszköz és a mögötte rejlő ötlet legfőbb célja a játékvezetők fejlesztése volt. A kamera lehetővé teszi, hogy belelássunk a bírók szemszögébe, és ezáltal megismerjük azt a nézőpontot és szöget, amely a játékvezetői döntést befolyásolja.”

Az eszköztől a világhírű korábbi olasz futballbíró, Pierluigi Collina is el volt ragadtatva Marx szavai szerint: „Folyamatosan fejlesztjük a terméket. Így a kameratechnológiát, a fülhallgatókat is, hogy minél szebb és stabilabb képet biztosítsanak, és kiváló minőségű videókat készítsenek. Nagyon örülünk, hogy pozitív visszajelzéseket kaptunk, például Pierluigi Collinától a labdarúgó-klubvilágbajnokság után.”

A RefCam beépített mikrofonnal is rendelkezik (amely engedélyezhető vagy adott esetben letiltható a felhasználó számára), azaz a vizuális környezet mellett a hangkörnyezet rögzítését is lehetővé teszi – így pedig a játékvezetők közötti kommunikáció is elemezhető és javítható az egyes mérkőzéseken.