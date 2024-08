Kl-selejtező: cseh ellenfél vár a Paksra a következő körben

Az egész játéknap – sőt, talán az egész Kl-forduló – legnagyobb érdeklődéssel várt találkozóját játszotta egymással a lengyel Legia Warszawa és a dán Bröndby. A lengyelek az első találkozón 3–2-re nyertek idegenben, így jobb helyzetben várhatták a varsói visszavágót. A mérkőzésen a dánok a 38. percben tizenegyesből vezetést szereztek, de a Legia még a szünet előtt egyenlített. A második félidőben pedig újabb gól már nem esett, noha a találkozó majdnem 98 percig tartott. Az 1–1-es végeredmény így a Legia továbbjutását jelentette.

Eldőlt az is, hogy a Paksra a cseh Mladá Boleslav vár a következő körben: a cseh együttes az első meccsen hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az izraeli Hapoel Beer-Sevával, a visszavágót azonban 4–2-re megnyerte, így 5–3-as összesítéssel kiharcolta a továbbjutást. A találkozó kimondottan fordulatosan és eseménydúsan alakult: az izraeliek már kétgólos előnyben is voltak, ám innen is felállt a Mladá Bolesláv – köszönhetően egyebek mellett annak, hogy a Hapoel a 74. percben – még 2–2-es állásnál – emberhátrányba került. A csehek ezután két gólt is szereztek és megléptek 4–2-re, majd a hosszabbítás perceiben az izraeliektől további két játékost állított ki a játékvezető, de ennek már nem volt igazán jelentősége.

Cikkünk frissül!

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Flora Tallinn (észt)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 1–2

Továbbjutott: a Víkingur Reykjavík 3–2-es összesítéssel

Legia Warszawa (lengyel)–Bröndby (dán) 1–1

Továbbjutott: a Legia Warszawa 4–3-as összesítéssel

Pjunyik (örmény)–Ordabaszi (kazah) 1–0

Továbbjutott: a Pjunyik, 2–0-s összessítéssel

Sabah (azeri)–St. Patricks (ír) 0–1

Továbbjutott: a St. Patricks, 2–0-s összesítéssel

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Mladá Boleslav (cseh) 2–4

Továbbjutott: a Mladá Boleslav 5–3-as összesítéssel

Zira (azeri)–NK Osijek (horvát)

Brann Bergen (norvég)–St. Mirren (skót)

CFR Cluj (román)–Maccabi Petah Tikva (izraeli)

Djurgarden (svéd)–Ilves (finn)

Ostrava (cseh)–Köbenhavn (dán)

Pafosz (ciprusi)–CSZKA 1948 Szófia (bolgár)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

Tromsö (norvég)–Kilmarnock (skót)

KÉSŐBB

19.30: AEK (görög)–Noah (örmény)

19.45: Istanbul Basaksehir (török)–Iberia 1999 (grúz)

20.00: Drita (koszovói)–Auda (lett)

20.00: Vojvodina (szerb)–Maribor (szlovén)

20.00: Zrinjski (bosnyák)–Botev Plovdiv (bolgár)

20.30: Gent (belga)–Silkeborg (dán)

20.30: Wisla Kraków (lengyel)–Trnava (szlovák)

21.00: Decsics (montenegrói)–HJK (finn)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Ruzomberok (szlovák)

21.00: Larne (északír)–FC Ballkani (koszovói)

21.00: Puskás Akadémia FC–Ararat (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Guimaraes (portugál)–Zürich (svájci)