Három gól itt, két piros lap ott – a Paks nagy előnnyel utazhat a visszavágóra a Kl-selejtezőben

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Paksi FC–FK MORNAR (montenegrói) 3–0 (0–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2846 néző. Vezette: Dmitrij Dzmitrieu (Denis Emelyancsikov, Anton Palayanau) – fehéroroszok

PAKS: Szappanos – Ötvös, Kinyik, Szabó J., Osváth, Vécsei – Papp, Windecker, Vas – Haraszti, Böde. Vezetőedző: Bognár György

MORNAR: Popovics – Vukotics, Mitrovics, Ljutica, Sztevanovics – Djurisics, Zorics, Kaludjerovics – Vusurovics, Ondong-Mba, Kisi. Vezetőedző: Simo Medigovics

Gólszerző: Böde (59.), Szabó B. (90+9. – 11-esből), Tóth Barna (90+10.)

Kiállítva: Ondong-Mba (40.), Djurisics (62.)

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

Tekerjük vissza az idő kerekét egészen július 22-ig, amikor is a Konferencialiga harmadik selejtezőkörét sorsolták ki.

Három nappal voltunk a Paksi FC–AEK Larnaca mérkőzés előtt, és a magyar, valamint a ciprusi bajnokság ezüstérmesénél is az jelentette a hírt, hogy a párharc továbbjutója a szerb Radnicski és a montenegrói Mornar párosításának győztesével találkozhat a harmadik körben. Sokan úgy gondolhatták, a Bognár György edzette együttes a sorozatnak abban a szakaszában már nem lesz érdekelve, a sokkal nagyobb nemzetközi tapasztalattal, jobb lehetőségekkel bíró AEK jelenti számára a végállomást. Nem így lett, Haraszti Zsolték extra teljesítményt nyújtva kettős győzelemmel búcsúztatták a riválist (3–0, 2–0), és mert a másik összecsapásban szintén borult a papírforma, az előző montenegrói bajnokság ezüstérmesével kerültek össze. Különösebben nem lennénk meglepve, ha az FK Mornar Bar kevesek számára lenne ismerős: 15 esztendeje, 2009-ben jutott fel története során először a montenegrói első osztályba, többször is visszazuhant a második vonalba, a legutóbbi három idényét a legjobbak között töltötte, és 2024-ben meglepetésre a második helyre futott be. Mielőtt valaki legyintene, jegyezzük meg, két ellenfélen már túljutott a Konferencialigában, a grúz Dinamo Tbiliszit és a szerb Radnicskit is kiejtette, szóval számítani lehetett rá, hogy meg kell küzdeni a jó eredményért.

Bognár György meglépte, amire talán kevesen számítottak, a kezdő tizenegybe nevezte Böde Dánielt, aki rendre csereként szokott lendíteni a csapat játékán. Tegyük hozzá, a 25-szörös válogatott támadó remek formát mutat, nemzetközi porondon és az OTP Bank Ligában is van már gólja, mindenki biztos lehetett benne, a szívét-lelkét kiteszi majd a pályán. Az első taps mindenesetre nem neki, hanem a lelátón helyet foglaló feleségének, Böde-Bíró Blankának szólt, aki kedden még a magyar kézilabda-válogatott kapusaként nyújtott remek teljesítményt Svédország ellen az olimpián – fájdalom, ez sem volt elegendő az elődöntőbe jutáshoz. Az AEK Larnaca ellen mindkétszer remekül futballozó, hazai pályán és idegenben is gólt szerző Haraszti Zsolt lövése vezette fel a találkozót, majd Osváth Attila jobb oldali beadása után Böde fejelt, a labda Velimir Ljutica kezéről pattant a vendégek kapusához, Sztefan Popovicshoz.

A játékvezető nem fújt, a VAR azonban kihívta, ilyenkor jó eséllyel büntető következik – sajnos Pakson nem így történt, hiszen a spori szerint a hazaiak támadója lökte a montenegróiak védőjét. Folyamatosan támadott a Paks, a 16. percben Haraszti szabadrúgásánál minden korábbinál közelebb került a vezetés megszerzéséhez. Ebben az időszakban a Mornar szinte csakis a védekezésre koncentrált, és bár próbált lapos passzokkal építkezni, gyors szélsői nem érvényesültek, már az is eseményszámba ment, ha átlépték a felezővonalat. Talán mondani sem kell, a vendégek kapusa már az első perctől kezdve próbált játszani az idővel, és bár Böde minden ráívelt labdát továbbfejelt, nem jöttek a hazai helyzetek. A játékrész hajrájában a vendégek francia támadója, Chris-Marlong Ondong-Mba alattomosan megtaposta Vécsei Bálintot, a VAR ezt az esetet is vizsgálta, és villant a piros lap. A vendégegyüttes emberhátrányban még inkább húzta az időt, ugyanakkor a ráadás utolsó percében veszélyes kontrát vezetett, Szappanos Péternek kétszer is védenie kellett.