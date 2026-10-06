Nemzeti Sportrádió

A tao-elszámolások után 21 milliárd forintot követel vissza a sportállamtitkárság

2026.10.06. 09:22
Kálnoki-Kiss Attila (Fotó: MTI/Lakatos Péter, archív)
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Kálnoki-Kiss Attila tao sportállamtitkárság
A hat látványcsapatsportágat érintő 2022–2026-os tao-pénzek elszámolása után a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva.

 

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár kedden Facebook-oldalán közölte: az elmúlt hetekben részletesen áttekintették az érintett hat sportág (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda) 2022 és 2026 közötti társaságiadó (tao)-elszámolásait. Kiemelte: ebben az időszakban mintegy 500 milliárd forint támogatás érkezett csaknem 2500 sportszervezethez, viszont a cégek adójából származó összegeket nem mindegyikük használta fel a jogszabályoknak megfelelően, és ennek következményeként a támogató – az eddigi elszámolások alapján – több mint 21 milliárd forintot követel vissza a sportszervezetektől. Hozzátette: az elmarasztaló záróhatározat után több mint ötszáz esetben nem tudták, vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást.

A sportállamtitkár hangsúlyozta, hogy a szóban forgó ügyekben a támogató a hatósághoz, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordult.

„A NAV eddig összesen több mint 1.98 milliárd forint tekintetében sikeresen járt el, ez az összeg már visszakerült az államkasszába. 241 esetben folyamatban van a végrehajtási eljárás, ez több mint 10.3 milliárd forintra irányul: kézilabdában 62, kosárlabdában 42, labdarúgásban 121, röplabdában 13, vízilabdában 3 esetről van szó. 121 eljárás esetében viszont (több mint 7 milliárd forint értékben) nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást” – részletezte Kálnoki-Kiss Attila, aki jelezte, kézilabdában 30, kosárlabdában 18, labdarúgásban 46, röplabdában 25, vízilabdában 2 alkalommal hiúsult meg a végrehajtás. Kosárlabdában további 12, kézilabdában 4, labdarúgásban 2 olyan hitelezői igénybejelentés van folyamatban, amit egyelőre még nem a hatóság kezel.

Kiemelte, hogy a „sportállamtitkárság célja egy átlátható sportfinanszírozási rendszer kialakítása.”

 

Kálnoki-Kiss Attila tao sportállamtitkárság
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