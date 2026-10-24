Nemzeti Sportrádió

Kálnoki-Kiss Attila reagált a lemondásáról szóló sajtóhírekre

2026.10.24. 08:13
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Kálnoki-Kiss Attila (szemben) folytatja az öt hónapja megkezdett munkát (Fotó: Török Attila)
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Kálnoki-Kiss Attila sportpolitika sportért felelős államtitkár
A napokban több forrásban is megjelent a magyar sajtóban, hogy benyújtotta a lemondását Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár, aki szombaton a közösségi oldalán cáfolta a vele kapcsolatos találgatásokat.

 

„A közösségimédia-felületeken és bizonyos sajtóorgánumokban mindenféle álhírek jelentek meg néhány napja – fogalmaz Facebook-posztjában Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár. –  Ezek egyike volt, hogy benyújtottam a lemondásomat. Pár nappal később, látva, hogy ugyanúgy dolgozom, mint korábban, már azt terjesztették, hogy lemondtam, de a döntésemet nem fogadták el. Ezzel szemben a tény az, hogy soha nem ajánlottam fel a lemondásomat. Meg sem fordult a fejemben, és nem is tervezem ezt megtenni. Aki ilyet állít, az vagy szándékosan dezinformál, vagy szimplán nem ismeri a sport világát, az élsportolókat, pláne nem az öttusázókat, akiket kemény munkára, kitartásra, az eléjük állított akadályok megugrására nevel sportáguk. Az elmúlt időszakban névtelen informátorokra hivatkozva, engem személyesen egyetlen esetben sem kérdezve, olyan mondatokat is a számba adtak egyes médiumok írásaiban, amelyek nem hangoztak el, és nem felelnek meg a valóságnak.”

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Kálnoki-Kiss Attila sportpolitika sportért felelős államtitkár
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