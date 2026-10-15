Vívás: három magyar a 64 között a férfi kardozók orani vk-viadalán

Bíró Huba a csoportmérkőzések után egyből főtáblára jutott a kardozók orani világkupaversenyén – a kiemelt Rabb Krisztián mellé.

További négy magyarra az ötös asszók után várt az egyenes kieséses szakasz: Fabó Ákosnak és Dallos Benedeknek két-két, Tóth Bertalannak és Vigh Benedeknek egy-egy asszót kellett volna nyernie a 64 közé jutáshoz. Itt csak Vighnek sikerült elérnie a célját, megnyerte azt az egy tizenötös asszót, így szombaton Oranban a főtáblán a férfiak között három magyar köthet be.

Pénteken a nők következnek: a verseny első kiemeltje, Battai Sugár Katinka értelemszerűen kihagyhatja a selejtezőt, a kiemeltsége okán megteheti ezt Spiesz Anna és Szűcs Luca is – Katona Renáta, Keszei Rita, és a hosszú idő után visszatérő Márton Anna viszont pástra lép a főtáblára jutásért.

KARD-VILÁGKUPAVERSENY, ORAN

Férfiak, egyéni

A csoportmérkőzéseken

Rabb Krisztián (kiemelt), Bíró H. 5/1, Vigh 4/2, Tóth B. 3/3, Dallos 2/3, Fabó 2/4, Péch K. 2/4

A 98 közé jutásért

Pesev (bolgár)–Dallos 15:12

Cantini (olasz) –Fabó 15:10

A 64 közé jutásért

Vigh–Methner (német) 15:13

Garrigue (francia)–Tóth B. 15:8