Nemzeti Sportrádió

Vívás: három magyar a 64 között a férfi kardozók orani vk-viadalán

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.10.15. 16:41
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Bíró Huba (háttal) is főtáblán (Fotó: Magyar Vívószövetség)
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Bíró Huba Vigh Benedek Rabb Krisztián kardvívás
Oranban is beindult a gépezet: a kardozók világkupaversenyének első napján a férfiak kezdtek, a selejtezőből két magyar csatlakozott a főtáblán a kiemelt Rabb Krisztián mellé. Szilágyi Áron és Szatmári András nem nevezett erre a vk-viadalra.

Bíró Huba a csoportmérkőzések után egyből főtáblára jutott a kardozók orani világkupaversenyén – a kiemelt Rabb Krisztián mellé. 

További négy magyarra az ötös asszók után várt az egyenes kieséses szakasz: Fabó Ákosnak és Dallos Benedeknek két-két, Tóth Bertalannak és Vigh Benedeknek egy-egy asszót kellett volna nyernie a 64 közé jutáshoz. Itt csak Vighnek sikerült elérnie a célját, megnyerte azt az egy tizenötös asszót, így szombaton Oranban a főtáblán a férfiak között három magyar köthet be. 

Pénteken a nők következnek: a verseny első kiemeltje, Battai Sugár Katinka értelemszerűen kihagyhatja a selejtezőt, a kiemeltsége okán megteheti ezt Spiesz Anna és Szűcs Luca is – Katona Renáta, Keszei Rita, és a hosszú idő után visszatérő Márton Anna viszont pástra lép a főtáblára jutásért.

KARD-VILÁGKUPAVERSENY, ORAN
Férfiak, egyéni
A csoportmérkőzéseken
Rabb Krisztián (kiemelt), Bíró H. 5/1, Vigh 4/2, Tóth B. 3/3, Dallos 2/3, Fabó 2/4, Péch K. 2/4
A 98 közé jutásért
Pesev (bolgár)–Dallos 15:12
Cantini (olasz) –Fabó 15:10
A 64 közé jutásért
Vigh–Methner (német) 15:13
Garrigue (francia)–Tóth B. 15:8

 

Bíró Huba Vigh Benedek Rabb Krisztián kardvívás
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