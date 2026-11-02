A Dinamo Zagreb vinné Szalai Attiláék edzőjét, az elnök kiakadt

A hírekre a Pogon elnöke, Alex Haditaghi egy hosszú közleményben reagált, és csalódásnak nevezte a Dinamo azon törekvéseit, hogy egy olyan edzőt próbálnak megszerezni, aki a közelmúltban kötelezte el magát egy másik egyesület mellett.

„Hadd fogalmazzak teljesen egyértelműen: nem azért hoztuk Óscar Garcíát Szczecinbe, hogy egy másik klubnak „kineveljük”. Azért szerződtettük, hogy valami különlegeset építsen. Nagyon tisztelem a Dinamo Zagrebet, annak történelme, sikerei és az európai labdarúgásban betöltött helye miatt. A tiszteletnek azonban kölcsönösnek kell lennie. Mélységesen csalódott vagyok, amiért egy olyan jelentős klub, mint a Dinamo, egy olyan edzőt próbál megszerezni, aki a közelmúltban kötelezte el magát komoly szerződéssel egy másik egyesület mellett. Ami pedig még inkább meglep, hogy nem csupán a Dinamo jelenlegi elnökétől, Zvonimir Bobantól érkeztek megkeresések, hanem olyan személyektől is, akik a korábbi vezetéshez – Zdravko Mamic köréhez – köthetők. Őszintén szólva, ezt rendkívülinek és megdöbbentőnek tartom. Nem értem, miért avatkoznak bele a Dinamo vezetésének különböző korszakaival összefüggésbe hozható személyek egy olyan szakember jövőjébe, akit érvényes szerződés köti a Pogon Szczecinhez. A profi labdarúgásban alapelveknek, tiszteletnek, tisztességnek és a szerződéses kötelezettségek szentségének kell érvényesülnie – nem pedig csupán annak, hogy kinek van a legnagyobb neve vagy a legmélyebb pénztárcája” – írja Haditaghi.

Az elnök hozzátette, nem beszélt még a spanyol vezetőedzővel az esetleges megkeresésekről, ugyanakkor mélységesen csalódott lenne, ha García egyáltalán fontolóra venné a távozást. Kiemelte, csapata nem egy ugródeszka, van saját történelmük, büszkeségük, szurkolóik ​​és álmaik. Közleményét egy éles üzenettel zárta: „Azoknak pedig, akik úgy vélik, hogy a labdarúgásban mindennek és mindenkinek megvan az ára, egy nagyon egyszerű üzenetem van: tévednek. Az edzőnk, az értékeink és az ambícióink nem eladóak. Vita lezárva!”