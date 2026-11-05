Sportlövő-vb: Nagy Ákos Károly messze volt a döntőtől légpisztolyban

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.05. 15:36
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Nagy Ákos Károly a 60 lövéses alapversenyt 572 körrel zárta (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
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Nagy Ákos Károly sportlövő-vb sportlövészet
Nagy Ákos Károly a 60. helyen végzett a férfi légpisztolyosok versenyében csütörtökön a dohai sportlövő-világbajnokságon.

A férfiak 10 méteres olimpiai versenyszámában 108 lövő indult, s a mezőnyben Nagy volt az egyedüli magyar. A tét ebben a versengésben is az érmek mellett három olimpiai kvóta volt, ezekre azonban a Tisza Volán sportolójának nem volt esélye.

Nagy a 60 lövéses alapversenyt 572 körrel zárta, amivel a 60. lett.

A férfi skeetlövők versenyének második versenynapján Renner Bálint az 50-ből 45 korongot talált el és 86 koronggal a 104. a 113 lövő között.

Nagy Ákos Károly sportlövő-vb sportlövészet
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