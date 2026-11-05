Sportlövő-vb: Nagy Ákos Károly messze volt a döntőtől légpisztolyban

A férfiak 10 méteres olimpiai versenyszámában 108 lövő indult, s a mezőnyben Nagy volt az egyedüli magyar. A tét ebben a versengésben is az érmek mellett három olimpiai kvóta volt, ezekre azonban a Tisza Volán sportolójának nem volt esélye.

Nagy a 60 lövéses alapversenyt 572 körrel zárta, amivel a 60. lett.

A férfi skeetlövők versenyének második versenynapján Renner Bálint az 50-ből 45 korongot talált el és 86 koronggal a 104. a 113 lövő között.