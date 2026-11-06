Sportlövő-vb: Nagybányai-Nagy Anna magabiztosan jutott tovább a selejtezőből fekvő puskában

Az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres versenyben két csoportban rendezték meg a selejtezőt. A viadal egyedüli magyarja, a légpuskában kedden 11. Nagybányai-Nagy Anna az első csoportban kapott helyet, melyben 625,7 körrel a hatodik lett, s végül összesítésben is a hatodik legjobb eredmény lett az övé.

Az alapversenyt szombaton közép-európai idő szerint 7.15-kor rendezik. A nem olimpiai számokban nem rendeznek döntőt, az alapverseny rangsorol.

Renner Bálint a 98. helyen végzett férfi skeetben. A 19 éves magyar tehetség a háromnapos, 125 lövéses alapverseny szerdai nyitányán 50-ből csupán 41 korongot talált el, így már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz versenyben az igazán előkelő helyezésekért és az olimpiai kvótáért. Csütörtökön aztán az 50 lövéséből 45 talált, pénteken pedig 25-ből 23, így végül 109 koronggal zárta a küzdelmet.

A pénteki versenynapon Péni István a férfiak hasonló számában selejtez, illetve a légpisztolyban csütörtökön az első magyar Los Angeles-i olimpiai kvótát megszerző és bronzérmes Major Veronika Nagy Ákos Károllyal párban a légpisztoly vegyes csapat számában áll lőállásba.

(MTI)