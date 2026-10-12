Világkupát nyert Japánban a paratriatlonos Mocsári Bence

A Magyar Triatlon Szövetség közösségi oldalának hétfői bejegyzése szerint a paralimpiai negyedik sportoló remek teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmet a PTS5-ös kategóriában. Mocsári 1:00:43-as idővel ért célba, közel egy perccel megelőzve a második helyezett ausztrál David Bryantet.

A PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola triatlonosa kiemelkedő szezont tudhat maga mögött: az év korábbi szakaszában Jokohamában a vb-sorozatba tartozó viadalt nyert – ezzel első magyarként szerzett aranyérmet a paratriatlon legmagasabb szintű nemzetközi szériájában –, Tatán pedig a világkupában győzött, míg a kettő között a spanyolországi Tarragonában az Európa-bajnoki dobogó tetejére is felállhatott. A szeptemberi, pontevedrai világbajnoki döntőben csak néhány másodperccel maradt le a dobogóról, és lett negyedik.