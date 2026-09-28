Triatlon: a fényes jövő Pontevedrában épült tovább

Az egyik legjobb hangulatú triatlonos helyszínen, a spanyolországi Pontevedrában osztották ki az idei világbajnoki címeket. Ez alól az egyetlen kivétel a felnőttek mixváltója volt, amelyben még júliusban értek el világraszóló sikert a magyar versenyzők. A Hamburgban ezüstérmes Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor összetételű négyes tagjai eltérő célokkal érkeztek meg a vb-nagydöntőre.

Szalai Fanni megnyerte a junior-világbajnokságot, majd két nappal később Kropkó Márta a felnőtt-vb-döntőben ment hatalmasat. Minden idők legjobb magyar női vb-sorozatos eredménye, a 4. helye csupán azon múlt, hogy az első depózásnál túl hamar, a vonal előtt szállt fel a kerékpárra, amiért a szervezők kizárták őt. Dévay Márk a Karlovy Varyban elért 6. helye után két héttel ismét egy nehéz pályán bizonyított, 23. lett, amivel egyéni csúcsot jelentő 18. helyen zárt az összetettben.

„Nehéz Karlovy Vary után regenerálódni, csupán két hetünk volt erre, ami sohasem a legkönnyebb helyzet – mondta a célba érkezést követően Dévay Márk. – Három éve ugyanitt volt a vébé, ugyanígy a csehországi forduló után, akkor semmi erőm sem volt, ki is álltam. Most jobban éreztem magam, az úszáson erős voltam, mégis kicsit elkapattuk magunkat elöl. A bringa nagyon kemény volt, dolgoztunk kőkeményen, de nagyon nehéz volt a pálya. Rengeteg fekvőrendőr, köztük éles kanyarokkal, emelkedővel. Semmi pihenés sem volt benne. Majd jött egy háromkörös futás, benne négyszáz méter szinttel. Viszonylag jó eredmény, nem volt ez rossz zárásnak, ha azt nézzük, mennyit dolgoztunk azért a nagyon kevés különbségért.”

A világbajnoki pontversenyben sorozatban negyedszer zárt a legjobb tízben Lehmann Csongor, akinek nem ment vasárnap este, s miután az embert próbáló kerékpáros körön a harmadik csoporttól is leszakadt, úgy döntött, kiáll a versenyből. Az elmúlt években és többnyire idén is látott teljesítménye alapján biztosak vagyunk benne, hogy jövőre még erősebben tér vissza!

A fiatalok ismét bizonyították tehetségüket, közülük ketten, a 18 éves Szalai Fanni mellett Hóbor Zalán is két éremmel távozhatott Spanyolország északnyugati csücskéből. Az U23-as futamban bronzérmes lett, és Szalaihoz, valamint Kropkó Mártához és Kovács Gyulához hasonlóan ő is tagja volt a junior/U23-as mixváltóban ezüstérmesként záró csapatunknak.

„Szerencsére Márti elintézte, hogy jó taktikám legyen és már csak a franciával kelljen foglalkoznom. Büszke vagyok a csapatra, végig az élmezőnyben voltunk, kihoztunk mindent ebből a futamból, amit lehetett” – mondta Hóbor Zalán a mixváltó után.

Ez már idén a harmadik nagy verseny volt, amelyen mixváltóban érmet szereztünk, a már említett hamburgi vb-ezüst mellett az elblagi Európa-bajnoki cím is korábban nem látott magasságot jelent.