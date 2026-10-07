Könyvbemutató: betekintés a Besenyei-filozófiába

Másfél évvel ezelőtt megcsörrent Galambos Ádám, az egyik hazai kiadó vezetőjének telefonja, a vonal túlsó oldalán Kovács-Gajdács János volt, aki előrevetítette, hogy dolgozik egy Besenyei Péterről szóló könyvön. Aztán legközelebb már kész oldalakkal és képanyaggal jelentkezett a Szárnyakkal írt történet című könyv szerzője a kiadónál. A szerdai hivatalos bemutatón Kovács-Gajdácson kívül természetesen ott volt Besenyei Péter is, akit a szép számmal megjelent rajongók rögtön lefoglaltak, percek alatt kígyózó sor alakult ki, hogy dedikáltathassák az új könyv példányait.

„Kellemes érzés, hogy végre elkészült ez a könyv. Több újságírói is szekált azzal évek óta, hogy a 2001-ben kiadott könyvem folytatása készüljön el, de én mindig kifaroltam belőle – mondta a Nemzeti Sportnak Besenyei Péter. – Sokáig toltam magam előtt, aztán Kovács-Gajdács János barátom annyira makacs és kitartó volt, hogy neki köszönhetően elkészült ez a kötet. Ez izgalmasabb könyv, mint a korábbi, az elmúlt huszonöt évből olyan történetek kerültek bele, amelyek még nem hangoztak el sehol. Nemcsak a repülésről szól, hanem életérzésről, filozófiáról, élményekről, barátokról, sikerekről és sok minden másról is. Kicsit jobban megismerhetik az olvasók azt a Besenyei Pétert is, aki nem a levegőben repül.”

A későbbi pódiumbeszélgetésen elhangzott, ez a kötet nem klasszikus sportkönyv – bár szereplője sportoló, közben annál sokkal több. Egy fejezetet szentelnek a Besenyei Pétert világhírűvé tevő műrepülő-világbajnokságnak, a többiben az olvasók megismerhetik azt a Besenyeit is, aki nem a levegőben repül, hanem halászik, borlovag, fotós és még nagyon sok minden más.