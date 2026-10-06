Ezüstérmes lett a magyar vegyes tőrcsapat a paravívó Eb-n

Ezüstérmet szerzett a magyar vegyes tőrcsapat a Cardiffban kedden kezdődő paravívó Európa-bajnokság nyitó napján.
A verseny eredményközlője alapján a Csarnai Liliána, Nádasdy Anna, Gergely István, Osváth Richárd összeállítású négyes az elődöntőben a briteket győzte le 20:18-ra, a fináléban pedig az olaszokkal szemben maradt alul 20:16-ra. A számban hat válogatott indult.
A walesi kontinenstorna vasárnapig tart.
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