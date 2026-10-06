Ezüstérmes lett a magyar vegyes tőrcsapat a paravívó Eb-n

A verseny eredményközlője alapján a Csarnai Liliána, Nádasdy Anna, Gergely István, Osváth Richárd összeállítású négyes az elődöntőben a briteket győzte le 20:18-ra, a fináléban pedig az olaszokkal szemben maradt alul 20:16-ra. A számban hat válogatott indult.

A walesi kontinenstorna vasárnapig tart.