Asztalitenisz, egyéni Eb: mindkét férfipárosunk túljutott a selejtezőn

Az egynemű párosok voltak fókuszban a ljubljanai egyéni Európa-bajnokság selejtezőjének második napján, miután a férfiaknál és a nőknél is a főtáblára jutás volt a tét. Amint arra számítani lehetett, az András Csaba, Szudi Ádám egységünk gond nélkül vette a szlovák, görög kooperáció jelentette akadályt, a Szántosi Dávid, Milo de Boer magyar, holland társulásra – tekintve, hogy most összeállt párosról van szó – viszont nehezebb feladat várt, de végül Szántosiék és eljutottak a legjobb 32-ig. A nőknél a Dohoczki Nóra, Pétery Johanna kettős viszont elbúcsúzott, ezzel eldőlt, hogy a férfi és a vegyes párossal szemben női párosban nem lesz magyar a főtáblán, arra pedig kedden kapunk választ, hogy az egyesben versenyben lévő hét játékosunk közül hányan jutnak túl a selejtezőn.

ASZTALITENISZ

39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfiak. Egyes. Selejtező

3. csoport: Szántosi Dávid–Pérez (spanyol) 3:1 (6, –4, 8, 9)

12. csoport: András Csaba–Sandholt (izlandi) 3:0 (7, 8, 4)

20. csoport: Szudi Ádám–Kveton (cseh) 3:2 (8, –5, –10, 10, 7)

Páros. Selejtező. 2. forduló

András, Szudi–Wang, Jonisz (szlovák, görög) 3:0 (8, 5, 8)

Szántosi Dávid, De Boer (magyar, holland)–Uzialo, Frizel (litván) 3:1 (5, –7, 4, 11)

Nők. Egyes. Selejtező

12. csoport: Singeorzan (román)–Nagy Judit 3:0 (7, 3, 5)

31. csoport: Pétery Johanna–Mischek-Colucci (osztrák) 3:0 (12, 7, 9)

Páros. Selejtező. 2. forduló

Vasendová, Grofová (cseh)–Dohoczki, Pétery 3:1 (–16, 5, 7, 4)