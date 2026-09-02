Nemzeti Sportrádió

Torna-vk: kétszeres olimpiai bajnok világsztár érkezik Szombathelyre

2026.09.02. 11:04
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Rebeca Andrade a párizsi olimpián (Fotó: Getty Images)
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torna szombathelyi torna vk Rebeca Andrade
A kétszeres olimpiai és többszörös világbajnok Rebeca Andrade indulásával világsztárral bővül a szombathelyi tornász challenge világkupaverseny mezőnye.

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a szeptember 18. és 20. között sorra kerülő viadalon ott lesz a hat ötkarikás medáliájával Brazília történetének legeredményesebb olimpikonjának számító Andrade, a „sportág jelenlegi mezőnyének egyik legnagyobb alakja”.

A 27 esztendős klasszis a tokiói olimpián ugrásban arany-, egyéni összetettben ezüstérmes lett, Párizsban pedig újabb négy dobogós hellyel gazdagította a gyűjteményét: talajon olimpiai bajnoki elsőséget, egyéni összetettben és ugrásban ezüstöt, a brazil csapattal pedig bronzérmet szerzett. Világbajnokságon 2022-ben egyéni összetettben lett aranyérmes, ugrásban pedig 2021-ben és 2023-ban is megszerezte a vb-címet. 

Pályafutása során Simone Biles egyik legnagyobb riválisává vált, miközben a két klasszis sportszerű kapcsolata a nemzetközi tornasport egyik emblematikus története lett – emlékeztetett rá a közlemény, hozzáfűzve: Andrade hosszabb versenyszünet után idén tért vissza, és Szombathely fontos állomás lesz számára az őszi világbajnokság felé vezető úton. A brazil tornász a tervek szerint ugrásban és gerendán lép majd szerhez a világkupán.

Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára kiemelte, a szombathelyi viadal hosszú évek óta fontos állomása a nemzetközi versenynaptárnak. „Rebeca Andrade személyében ezúttal a világ egyik legnagyobb tornászát láthatja a magyar közönség. Nemcsak az eredményei teszik különlegessé, hanem az a vitalitás, energia és egyéniség is, amely minden gyakorlatából sugárzik” – fogalmazott Altorjai.

 

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