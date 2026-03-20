Tematikus aloldalakkal készül az idei világversenyekre a Magyar Virtuális Sportmúzeum

A Hajrá, magyarok! szerkesztői arról tájékoztatták az MTI-t, hogy a verseny rajtjától elérhető például a péntektől (mától) vasárnapig sorra kerülő toruni fedett pályás atlétikai világbajnokság eseményprofilja. Az oldalon a 11 tagú magyar csapat valamennyi indulójáról részletes biográfiát találnak a sportág iránt érdeklődők és a sportszakemberek. A felületen egyébként már a februári, milánói-cortinai téli olimpiához kapcsolódva is fellelhetőek voltak a részletes információk a magyar indulókról.

A tervek szerint idén összesen 15 eseményre készül aloldal, többek között a hazai rendezésű női divízió 1/A jégkorong-világbajnokságra, valamint a kajak-kenu és vívó-vb-re, vagy az olimpiai kvalifikációs sportlövő-vb-re.

A Magyar Virtuális Sportmúzeum Schmitt Pál és id. Lomniczi Zoltán kezdeményezésére született, a projektet kezdetektől a Magyar Edzők Társasága gondozza. A Hajrá, magyarok! névre hallgató „intézmény” 2023. február 16-án nyitotta meg online kapuit, a honlapon jelenleg 4238 sportoló és 723 mesteredző életrajza található meg.

A hajramagyarok.hu tartalma folyamatosan bővül és idén új fejezettel, a magyar sportvezetők, sportdiplomaták biográfiáival gazdagodik a sportmúzeum.