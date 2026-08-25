Fallabda: Farkas Balázs legyőzte a második kiemeltet a Budapest Openen

A Millenárison zajló, 43 500 dollár összdíjazású viadal honlapja szerint a magyar játékos két szoros szett megnyerésével ellépett, ám utána a világranglistán 36. riválisa szépíteni tudott. A negyedik felvonásban Farkas 4:0-ra elhúzott, és innen nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A rangsorban 55. Farkasra a szerdán 17.15-re kiírt negyeddöntőben a hetedik helyen kiemelt japán Cukue Rjunoszuke vár. Az elődöntőket csütörtökön, a döntőt pedig pénteken rendezik.

FALLABDA PSA BUDAPEST OPEN

NYOLCADDÖNTŐ

Farkas Balázs–Bernat Jaume (spanyol, 2.) 3:1 (9, 9, –7, 8)

Eain Yow Ng (malajziai, 1.)–Takács Benedek 3:2 (8, –7, –10, 2, 2)