Nemzeti Sportrádió

Fallabda: Farkas Balázs legyőzte a második kiemeltet a Budapest Openen

2026.08.25. 20:27
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Farkas Balázs második meccsét is megnyerte (Fotó: Dömötör Csaba)
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Farkas Balázs 3:1-re legyőzte a második helyen kiemelt spanyol Bernat Jaumét a fallabdázók PSA Budapest Open versenyének keddi nyolcaddöntőjében.

A Millenárison zajló, 43 500 dollár összdíjazású viadal honlapja szerint a magyar játékos két szoros szett megnyerésével ellépett, ám utána a világranglistán 36. riválisa szépíteni tudott. A negyedik felvonásban Farkas 4:0-ra elhúzott, és innen nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A rangsorban 55. Farkasra a szerdán 17.15-re kiírt negyeddöntőben a hetedik helyen kiemelt japán Cukue Rjunoszuke vár. Az elődöntőket csütörtökön, a döntőt pedig pénteken rendezik.

FALLABDA PSA BUDAPEST OPEN
NYOLCADDÖNTŐ
Farkas Balázs–Bernat Jaume (spanyol, 2.) 3:1 (9, 9, –7, 8)
Eain Yow Ng (malajziai, 1.)–Takács Benedek 3:2 (8, –7, –10, 2, 2)

 

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