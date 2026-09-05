Cselgáncs: Teddy Riner sérülés miatt nem indul a világbajnokságon

A nehézsúly 11-szeres világ- és ötszörös Európa-bajnoka, Teddy Riner a nyáron egy edzésen vállsérülést szenvedett, és nem alakul úgy az állapota, hogy részt vehessen az október 4-től 11-ig tartó bakui vb-n. A 204 centis, 150 kilós francia klasszis – aki lánggyújtóként működött közre a párizsi játékok nyitóünnepségén - a sportág egyetlen ötszörös olimpiai bajnoka: 2012-ben, 2016-ban és 2024-ben diadalmaskodott egyéniben, emellett csapatban is győzött, 2021-ben Tokióban, illetve két éve Párizsban.

A 37 éves Riner a párizsi játékok óta versenykörülmények között csak egy mérkőzést vívott: klubjával, a Paris Saint-Germainnel a Bajnokok Ligájában szerepelt még 2024-ben. Aztán tavaly a könyökét műtötték, idén pedig a vállával akadt gondja, amelyen már 2013-ban elvégeztek egy beavatkozást. A Los Angeles-i olimpián viszont még ott szeretne lenni, így most az a legfontosabb a számára, hogy teljesen rendbe jöjjön és utána harcba szállhasson az ötkarikás kvóta megszerzéséért.