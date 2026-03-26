Találd meg a sportod! – Országos előadássorozat a sportágválasztásról

2026.03.26. 11:43
Fotó: FB/Csongrád
Szakács Viktória Csongrád Nagy Sportágválasztó Nagy János
Találd meg a sportod! címmel indít előadássorozatot a Nemzetközi Sportágválasztó Mozgalom.

Az első eseményre szombaton Csongrádon kerül sor, ahol Nagy János Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon birkózó arról beszél, hogyan érdemes sportágat választani. A szervezők szerint ez különösen fontos kérdés a fiatalok számára, hiszen a megfelelő sport megtalálása hosszú távon meghatározhatja az életmódot és az egészséget is.

A program másik hangsúlyos része a tudatos táplálkozás: Szakács Viktória dietetikus segít eligazodni abban, mit, mikor és hogyan érdemes enni a sport és a mindennapi élet során.

Az előadássorozat a Hogyan válasszak sportágat? című könyvön alapul. A második állomás május 16-án Budapesten, a XVI. kerületben lesz.

Szakács Viktória Csongrád Nagy Sportágválasztó Nagy János
Orbán Viktor is köszöntötte a 75 éves Gulyás Lászlót

Egyéb egyéni
2025.08.01. 18:48

Fesztivál Csongrádon – családias hangulat, jó szervezés

Csupasport
2024.05.20. 20:09

Informatív online útmutató a megfelelő sport kiválasztásához

Egyéb egyéni
2024.04.17. 17:52

Már a nagyközönség számára is elérhető Nagy János sportágválasztó enciklopédiája

Egyéb egyéni
2023.01.06. 14:37

Heti aktuális: ismét Nagy Sportágválasztó

Csupasport
2021.09.07. 11:34

Egy év szünet után újra Sportágválasztó

Csupasport
2021.08.21. 13:37

Ősszel térhet vissza a sportágak szemléje

Csupasport
2020.06.05. 10:53

NB I: Gazdag, Zubkov, Zsótér – az idény 15 emlékezetes gólja

Labdarúgó NB I
2020.05.29. 11:21
Ezek is érdekelhetik