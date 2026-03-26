Találd meg a sportod! – Országos előadássorozat a sportágválasztásról

Találd meg a sportod! címmel indít előadássorozatot a Nemzetközi Sportágválasztó Mozgalom.
Az első eseményre szombaton Csongrádon kerül sor, ahol Nagy János Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon birkózó arról beszél, hogyan érdemes sportágat választani. A szervezők szerint ez különösen fontos kérdés a fiatalok számára, hiszen a megfelelő sport megtalálása hosszú távon meghatározhatja az életmódot és az egészséget is.
A program másik hangsúlyos része a tudatos táplálkozás: Szakács Viktória dietetikus segít eligazodni abban, mit, mikor és hogyan érdemes enni a sport és a mindennapi élet során.
Az előadássorozat a Hogyan válasszak sportágat? című könyvön alapul. A második állomás május 16-án Budapesten, a XVI. kerületben lesz.
