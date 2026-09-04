Hajón gurult be – Balatonfüreden, a Kékszalag Portban köszöntötték a világbajnok Vadnai Jonatánt

Óriási tapsot kapott Vadnai Jonatán, amikor hajójával begurult a Kékszalag Port elé Balatonfüreden. Begurult, merthogy autó húzta a hajószállító trélert, amin testvérével, Benjaminnal álltak, és lengették a magyar zászlót.

A magyar vitorláscsaládból több mint százan gyűltek össze, hogy megünnepeljék a sportág legfrissebb hazai világbajnokát, Jonatán ugyanis hazaérkezett Írországból, a ILCA 7-es vébé helyszínéről, amelynek utolsó éremfutamában fordított, szenzációsan kerülte meg a komplett mezőnyt és nyerte meg az olimpiai hajóosztály világbajnokságát.

Az országos sportvezetés is képviseltette magát az eseményen Prof. dr. Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete és Hercsel Erik, a Balatonfüredi Yacht Club elnöke is köszöntötte Vadnai Jonatánt, de ott volt a családja, a barátai, eljött horvát edzője, Jozo Jakelic, és ott volt Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa- bajnok vitorlázó is.

Fotó: Szabó Miklós

„Nagyon jól esik, hogy ennyien itt vagytok, és ti is értékelitek ezt a magyar sikert, ami nem csak az enyém, hiszen rengeteg ember munkája van benne – kezdte a színpadi beszélgetést Vadnai Jonatán. – Amikor áthaladtam a célvonalon, már tudtam, hogy megvan az érem, boldog és felszabadultam voltam, hiszen tíz évet vártam erre. 2016-ban voltam legutóbb világbajnok, de akkor U21-ben, ifjonti lelkesedéssel, most pedig már felnőttfejjel nyertem. Amikor az edzőm jött felém motorcsónakkal, és könnyes szemmel mondta, hogy szerinte ez megvan, nem akartam elhinni, hogy tényleg megvan a vb-cím, amiről optimistes korom óta álmodtam! Hagytam a hajómat felborulni, és láttuk a hivatalos eredményjelzőt is, hogy első helyen Magyarország! Azóta pedig alig alszom és eszem az adrenalintól, remélem még lesz ilyen.”

Egyből gratulált neki a másik két érmes, az ausztrál Matthew Hearn és a brit Michael Beckett, a magyar versenyző szerint ez is mutatja, mennyire jó a jelenlegi mezőny a hajóosztályban, 10-15 éve ismerik egymást, együtt edzenek, versenyeznek és harcolnak egymás ellen a vízen.

Vadnai Jonatán többször is említette a beszélgetés során, hogy több ember áll a sikere mögött, de külön kiemelte a szüleit, testvérét, Benjamint, horvát edzőjét, Jozo Jakelicset és nemzetközi csapatát Splitben, akikkel tíz éve dolgozik együtt, sportpszichológusát, Goschi Gabriellát, Rácz Levente erőnléti edzőt, a Magyar Vitorlás Szövetséget, klubját, a Balatonfüredi Yacht Klubot és a támogatóit, akik végig hittek és kitartottak mellette.

Fotó: Szabó Miklós

„Úgy vitorláztam az elejétől kezdve, hogy minden pont nagyon számít, és nyomtam neki, ami a csövön kifért, nincs megállás, ha elfáradok a végére, elfáradok, nem számít – emlékezett vissza a győztes. – Ez a negyedik napig jól is működött, néhány pontra voltam az első helyektől, de az ötödik napon kiesett a koncentrációm és egyszerűen elrontottam. Mondjuk nagyon rossz volt a szél, de a lényeg, hogy mindent újra kellett gondolnom. Nem hittem el, hogy végre van egy világverseny, amelyen az első három pozícióból kezdhettem volna neki az éremfutamnak, erre most megint leszek a végén negyedik, ötödik, vagy hatodik? Annyira szerettem volna már egy érmet szerezni, de szerencsére el tudtam ezt engedni, és az utolsó napon nem figyeltem másra, csak arra, hogy minél alacsonyabb legyen a pontszámom, és majd meglátjuk, a végén mit dob a sors. Nem az járt a fejemben, hogy kinek hány pontja van, hanem hogy hogyan tudok még egy hajóhosszt elcsípni, mindent kipréselni magamból és a hajóból. Nem számolgattam, és szerintem ez volt a különbség a többiekhez képest.”

Vadnai Jonatán hozzátette, hogy most kikapcsolódik egy kicsit, de nem lesz sok ideje ünnepelni és pezsgőzni, mert szeptember végén már kezdődnek is az edzések, ugyanis a következő világbajnokság jövő januárban lesz Brazíliában, ami már olimpiai kvalifikációs vébé lesz – nem mellesleg ő lesz a címvédő!