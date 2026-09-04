Cselgáncs: Kiss Szabolcs a negyeddöntőig jutott a junior Eb-n
Legjobb magyar versenyzőként a pénteki napon a negyeddöntőig jutott Kiss Szabolcs (73 kg) a podgoricai junior cselgáncs Európa-bajnokságon.
Hat magyar dzsúdós lépett tatamira pénteken a montenegrói junior Európa-bajnokság második napján. Közülük a 73 kilós fiúk mezőnyében induló Kiss Szabolcs jutott a legmesszebb, aki belga és lengyel riválist verve jutott el a legjobb nyolcig, ahol kikapott a későbbi bronzérmes orosz ellenfelétől, majd a magyar fiú a vigaszágon az olasszal sem bírt, így kiesett.
Horváth Nándor (81 kg), Nagy Áron (73 kg), Krüpl Georgina (63 kg) és Török Csenge (70 kg) egy-egy győzelem után egyaránt a második meccsén, a nyolcaddöntőben szenvedett vereséget. Közülük egyedüliként Horváth került vigaszágra, majd ott búcsúzott; Bertalan Balázs (81 kg) az első körben kiesett.
(Kiemelt képen: Kiss Szabolcs Forrás: EJU)
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