Leclerc vezet, Norrisnak rosszul jött ki a vsc-fázis, Hamilton kiesett – Spanyol Nagydíj, verseny

A címvédő Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Spanyol Nagydíj versenye előtt. A mclarenes a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellivel osztozik az első soron, a másodikból Max Verstappen és Lewis Hamilton, míg a harmadikból Charles Leclerc és George Russell támadhat. Arról, hogy miként alakul az első madringi futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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