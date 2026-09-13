Nemzeti Sportrádió

Leclerc vezet, Norrisnak rosszul jött ki a vsc-fázis, Hamilton kiesett – Spanyol Nagydíj, verseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.13. 14:33
Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
A címvédő Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Spanyol Nagydíj versenye előtt. A mclarenes a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellivel osztozik az első soron, a másodikból Max Verstappen és Lewis Hamilton, míg a harmadikból Charles Leclerc és George Russell támadhat. Arról, hogy miként alakul az első madringi futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

...

 

verseny F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
Legfrissebb hírek

„Azt hittem, falnak megyek” – Norris nagy levegőt vett, és élete körét futotta a Madringen

F1
19 órája

A semmiből a pole pozícióba: Norris megszelídítette a Madringet!

F1
23 órája

A Mercedes továbbra is uralja a Madringet; Hamilton és Bearman is autót tört az elhúzódó harmadik edzésen

F1
Tegnap, 13:50

Hat kiállás? Russell szerint őrült futam lehet Madridban; az FIA-elnök szürreális kijelentéseket tett

F1
2026.09.11. 21:54

Antonelli a leggyorsabb a madringi nyitó napon; Lindblad összetörte a Racing Bullst

F1
2026.09.11. 18:10

A Ferrari kezdett a legjobban, de a Mercedes elsőségével zárult a madringi nyitány

F1
2026.09.11. 14:35

Fernando Alonso: Ebben az akkumulátorbajnokságban vannak nem szándékos előzések

F1
2026.09.11. 12:00

F1: a McLaren a kanyargós Madringen vágna vissza a Mercedesnek

F1
2026.09.11. 09:29