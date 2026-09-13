Az Újpest csak hosszabbítás után tudta elbúcsúztatni a Dorogot a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC 0–2 (0–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion. Vezeti: Zimmermann (Kóbor, Berényi Á.)

Dorog: Mergl – Szamosi T. (Major M., 99.), Dulló, Száhl, Nemes M. – Schildkraut (Faragó B., 77.), Szilágyi M., Cseszneki (Sipos G., 94.) – Soós B. (Ladányi, 87.), Koman (Kövesdi, 77.) – Tischler (Berényi E., 77.). Vezetőedző: Tóth András

Újpest: Banai – Bodnár G. (Ujváry, a szünetben), Nunes, Heitor, Zeke (Fiola, 104.) – Mucsányi Miron (Krajcsovics, a szünetben), Ljujics (Scharmer, 91.) – Matko (Sarkadi, 108.), Szendrei N., Horváth K. – Vlijter (Balladom, 73.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Zeke (102.), Krajcsovics (117.)

Sárga lap: Száhl (49.), Szamosi (66.), Kövesdi (80.), Szilágyi M. (87.), ill. Mucsányi Miron (12.), Vlijter (40.), Balladom (87.), Krajcsovics (90.)

Részletek hamarosan.