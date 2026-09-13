Nemzeti Sportrádió

Az Újpest csak hosszabbítás után tudta elbúcsúztatni a Dorogot a Magyar Kupában

2026.09.13. 16:32
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Zeke (20) lövésével szerzett vezetést az Újpest (Fotó: Szabó Miklós)
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Újpest Magyar Kupa Dorog
Nem hozott gólt a rendes a játékidő, de az Újpest a hosszabbításban kétszer is betalált, így elbúcsúztatta a Dorogot a Magyar Kupa harmadik fordulójában.

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC 0–2 (0–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion. Vezeti: Zimmermann (Kóbor, Berényi Á.)
Dorog: Mergl – Szamosi T. (Major M., 99.), Dulló, Száhl, Nemes M. – Schildkraut (Faragó B., 77.), Szilágyi M., Cseszneki (Sipos G., 94.) – Soós B. (Ladányi, 87.), Koman (Kövesdi, 77.) – Tischler (Berényi E., 77.). Vezetőedző: Tóth András
Újpest: Banai – Bodnár G. (Ujváry, a szünetben), Nunes, Heitor, Zeke (Fiola, 104.) – Mucsányi Miron (Krajcsovics, a szünetben), Ljujics (Scharmer, 91.) – Matko (Sarkadi, 108.), Szendrei N., Horváth K. – Vlijter (Balladom, 73.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Zeke (102.), Krajcsovics (117.)
Sárga lap: Száhl (49.), Szamosi (66.), Kövesdi (80.), Szilágyi M. (87.), ill. Mucsányi Miron (12.), Vlijter (40.), Balladom (87.), Krajcsovics (90.)

Részletek hamarosan.

 

Újpest Magyar Kupa Dorog
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