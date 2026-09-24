Kisfia tortával köszöntötte a válogatotthoz visszatérő Böde-Bíró Blankát

Újra válogatott edzőtáborban készül Böde-Bíró Blanka, aki a 2024-es Európa-bajnokság óta először csatlakozott a magyar kerethez. A visszatérés azonban most más, mint korábban: a kapus kisfia, Dávid is vele van.

A Magyar Kézilabda-szövetség eleget tett Böde-Bíró különleges kérésének, így a kisfiú az édesanyjával együtt érkezett az edzőtáborba. Sőt, a szeptember 22-én születésnapját ünneplő játékost ő köszöntötte fel.

„Julcsi ült velem szemben az ebédnél, és kiszúrtam, hogy Ketivel kokettál, aztán eltűnt, és ez kicsit gyanús volt…” – idézte fel nevetve a Fradi.hu-nak Böde-Bíró Blanka, aki később meglátta Dávidot egy tortával a kezében.

A válogatottnál egyébként hagyomány, hogy a születésnapost vacsoránál köszöntik, csakhogy Dávid este nyolckor már alszik. Ezért ezúttal ebédnél érkezett a torta, a virágcsokrot pedig Böde Dániel, Blanka férje küldte.

A kisfiúval a kapus édesanyja is beköltözött a szomszéd szobába, így Böde-Bíró az edzések és a csapattársakkal töltött idő mellett Dáviddal is lehet.

„Sokat jelent, hogy itt lehet velem. […] A csapattal, a csapattársakkal is tudok időt tölteni, de reggel ugyanúgy kelek, mint ő.”

A visszatérés a válogatottba azért számára is tartogatott némi izgalmat. „Picit talán izgatottság, vagy várakozás, kis izgalom – szóval a gyomromban éreztem, hogy ez hosszú idő után először jövök” – fogalmazott.