Kisfia tortával köszöntötte a válogatotthoz visszatérő Böde-Bíró Blankát
Újra válogatott edzőtáborban készül Böde-Bíró Blanka, aki a 2024-es Európa-bajnokság óta először csatlakozott a magyar kerethez. A visszatérés azonban most más, mint korábban: a kapus kisfia, Dávid is vele van.
A Magyar Kézilabda-szövetség eleget tett Böde-Bíró különleges kérésének, így a kisfiú az édesanyjával együtt érkezett az edzőtáborba. Sőt, a szeptember 22-én születésnapját ünneplő játékost ő köszöntötte fel.
„Julcsi ült velem szemben az ebédnél, és kiszúrtam, hogy Ketivel kokettál, aztán eltűnt, és ez kicsit gyanús volt…” – idézte fel nevetve a Fradi.hu-nak Böde-Bíró Blanka, aki később meglátta Dávidot egy tortával a kezében.
A válogatottnál egyébként hagyomány, hogy a születésnapost vacsoránál köszöntik, csakhogy Dávid este nyolckor már alszik. Ezért ezúttal ebédnél érkezett a torta, a virágcsokrot pedig Böde Dániel, Blanka férje küldte.
A kisfiúval a kapus édesanyja is beköltözött a szomszéd szobába, így Böde-Bíró az edzések és a csapattársakkal töltött idő mellett Dáviddal is lehet.
„Sokat jelent, hogy itt lehet velem. […] A csapattal, a csapattársakkal is tudok időt tölteni, de reggel ugyanúgy kelek, mint ő.”
A visszatérés a válogatottba azért számára is tartogatott némi izgalmat. „Picit talán izgatottság, vagy várakozás, kis izgalom – szóval a gyomromban éreztem, hogy ez hosszú idő után először jövök” – fogalmazott.
A magyar válogatott szombaton Norvégia ellen játszik az Eurokupa négyes döntőjében. Böde-Bíró szerint az ilyen mérkőzések elsősorban a fejlődést szolgálják.
„Nagyon örülök, hogy ilyen mérkőzéseket tudunk játszani, hogy a világelittel mérhetjük össze a tudásunkat, a világ legjobb válogatottjával találkozunk szombaton.”
A kapus szerint tisztában vannak a realitással, de szeretnék emelt fővel befejezni a találkozót. A magyar csapat pénteken utazik Romániába, vasárnap este pedig már haza is érkezik.
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
NŐI KÉZILABDA EUROKUPA NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
A MENETREND
ELŐDÖNTŐ (szeptember 26., szombat)
13.15: Norvégia–Magyarország
16.00: Románia–Dánia
HELYOSZTÓK (szeptember 27., vasárnap)
13.15: bronzmérkőzés
16.00: döntő