Nemzeti Sportrádió

A MOB több esetben mellőzte a közbeszerzési eljárást az ÁSZ szerint

MTI MTI
2026.08.31. 13:18
null
Fotó: Nemzeti Sport
Címkék
Állami Számvevőszék közbeszerzés Magyar Olimpiai Bizottság MOB vizsgálat
Több esetben nem tett eleget a közbeszerzési kötelezettségének a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) – derül ki az Állami Számvevőszék jelentéséből, ezt az mfor.hu vette észre. A MOB szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

Az mfor.hu cikke szerint súlyos hibát találtak a 2024-es párizsi olimpia megnyitóünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor: a MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 935,6 millió forintos támogatást arra használta fel, amire kapta a pénzt, de a támogatás terhére elszámolt 308 millió forintos sportruházati és formaruházati beszerzéseknél jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Közjogi szervezetként ugyanis köteles lett volna közbeszerzési eljárást folytatni.

Az ÁSZ augusztus 27-én publikált jelentése szerint a MOB közbeszerzés helyett nyílt felhívásban kereste meg a 2024-es párizsi olimpia megnyitóünnepségére utazó 400 tagú magyar csapat formaruhájának beszállítóját.

A MOB a Közbeszerzési Döntőbizottság ellen közbeszerzési ügyben hozott határozat miatt pert indított, a Fővárosi Bíróság pedig az ÁSZ-jelentéstervezet elkészítéséig még nem hozott ítéletet – írta az mfor.hu.

A MOB az MTI megkeresésére jelezte, a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

„A Magyar Olimpiai Bizottság összetett finanszírozása miatt a közbeszerzési kötelezettséget minden évben szakértők bevonásával vizsgálta, és ezen vizsgálatok minden esetben megállapították, hogy a MOB nem tartozott és nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A MOB beszerzései során mindig körültekintően, szakmai szempontokat figyelembe véve, a szervezet számára legkedvezőbb feltételeket szem előtt tartva, a törvényeket betartva járt el. A jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében a MOB bírósághoz fordult” – áll a MOB levelében.

 

Állami Számvevőszék közbeszerzés Magyar Olimpiai Bizottság MOB vizsgálat
Legfrissebb hírek

Los Angeles 2028: a magyarok is részt vettek a nyílt napon

Egyéb egyéni
2026.07.21. 13:56

A FIFA vizsgálatot indít az argentinok ellen a vb-döntőben történtek miatt

Foci vb 2026
2026.07.20. 18:14

Vb 2026: nyomozás indult Jayden Adams halálának ügyében

Foci vb 2026
2026.07.13. 13:51

Plusz támogatást nyújt a MOB a szövetségeknek, marad az LA10 program

Egyéb egyéni
2026.07.10. 12:09

Nem delegál MOB-tagot a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság

Egyéb egyéni
2026.06.20. 16:46

Olimpia Napja: bajnokok társaságában elméleti és gyakorlati sportaktivitásokkal ünnepeltek a Városligetben

Egyéb egyéni
2026.06.20. 14:50

Fábián László: Az Olimpia Napján a napi mozgásé a főszerep

Egyéb egyéni
2026.06.20. 14:49

A MOB alapszabály-módosítást kezdeményez a Szilágyi Zoltán-ügy kapcsán

Egyéb egyéni
2026.06.19. 15:57