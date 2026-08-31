A MOB több esetben mellőzte a közbeszerzési eljárást az ÁSZ szerint

Az mfor.hu cikke szerint súlyos hibát találtak a 2024-es párizsi olimpia megnyitóünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor: a MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 935,6 millió forintos támogatást arra használta fel, amire kapta a pénzt, de a támogatás terhére elszámolt 308 millió forintos sportruházati és formaruházati beszerzéseknél jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Közjogi szervezetként ugyanis köteles lett volna közbeszerzési eljárást folytatni.

Az ÁSZ augusztus 27-én publikált jelentése szerint a MOB közbeszerzés helyett nyílt felhívásban kereste meg a 2024-es párizsi olimpia megnyitóünnepségére utazó 400 tagú magyar csapat formaruhájának beszállítóját.

A MOB a Közbeszerzési Döntőbizottság ellen közbeszerzési ügyben hozott határozat miatt pert indított, a Fővárosi Bíróság pedig az ÁSZ-jelentéstervezet elkészítéséig még nem hozott ítéletet – írta az mfor.hu.

A MOB az MTI megkeresésére jelezte, a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

„A Magyar Olimpiai Bizottság összetett finanszírozása miatt a közbeszerzési kötelezettséget minden évben szakértők bevonásával vizsgálta, és ezen vizsgálatok minden esetben megállapították, hogy a MOB nem tartozott és nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A MOB beszerzései során mindig körültekintően, szakmai szempontokat figyelembe véve, a szervezet számára legkedvezőbb feltételeket szem előtt tartva, a törvényeket betartva járt el. A jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében a MOB bírósághoz fordult” – áll a MOB levelében.