Nemzeti Sportrádió

Pósfai Gábor: Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetünk be az állami források felhasználására

2026.06.20. 16:42
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Fotó: Facebook/Pósfai Gábor
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Pósfai Gábor utánpótlás tao
Pósfai Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter hangsúlyozta: minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is.


Pósfai Gábor szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy négy csapatsportág – a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda – szövetségi vezetőivel találkoztak csütörtökön.

Előzetesen azt kérték tőlük, hogy számoljanak be sportáguk helyzetéről, a szövetség gazdálkodásáról, valamint a szakmai munka főbb pilléreiről az utánpótlás-neveléstől a szakemberképzésen és versenyrendszeren keresztül a korosztályos és felnőttválogatottak menedzseléséig.

„Áttekintettük az aktuális függő ügyeket, a terveiket és a közeljövő feladatait is. Itt is elmondtam személyesen, hogy a sport támogatása számunkra fontos ügy és a célunk egy olyan együttműködés kialakítása, ahol nemcsak őszintén, hanem transzparensen meg tudjuk beszélni a közös ügyeket” –  írta a belügyminiszter.

Úgy fogalmazott: „minden sportág esetében kiemelt figyelemmel követjük és támogatjuk az utánpótlás-nevelést, szigorúbb kontrollt vezetünk be az állami források felhasználására és abban az esetben támogatjuk a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Utóbbi finoman szólva sem volt jellemző az elmúlt években, bár ez nem feltétlenül ezeket a sportágakat érinti elsősorban”.

Hozzátette: hat kiemelt taós sportág képviselői közül a labdarúgó-szövetséggel már korábban találkoztak, a vízilabda pedig a közeljövőben kerül sorra, ahogy más sportágakkal is terveznek hasonló egyeztetéseket.

 

Pósfai Gábor utánpótlás tao
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