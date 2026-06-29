Nemzeti Sportrádió

Lovasíjász-bajnokságot rendeznek a hét végén a Kassai Völgyben

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.06.29. 21:20
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Címkék
lovasíjászat Kassai Lajos lovassport
Július 3-án és 4-én, azaz e hét pénteken és szombaton rendezik meg a nyílt magyar lovasíjász-bajnokságot Kaposmérőn, a Kassai Völgyben.

A Kassai Lovasíjászat szervezésében sorra kerülő eseményen 40 lovasíjász hét kategóriában, három stílusban méri össze tudását.

Pénteken és szombaton is reggel 8 órakor nyitják a kapukat a Kassai Völgyben, ahol az első napon délelőtt, a másodikon délután is tartanak a programok. 

A látogatók kétféle napijegyet válthatnak, a 6000 forintos látogatói jeggyel az edzéseket, a versenyeket és a bemutatót tekinthetik meg. A 8000 forintos, úgynevezett aktív résztvevői jeggyel ezeken felül lehetőség nyílik az íjászprogramokon (terepíjászat, céllövő íjászat, íjászfoci, stb.) való részvételre saját felszereléssel, valamint SUP-használatra is, illetve részt vehetnek szombaton a Kassai Lajossal megtartandó közönségtalálkozón.

A szervezők az előzetesen jelentkezőknek 2000 forintért sátorhelyet biztosítanak.

A program
Július 3., péntek
8.00–11.00: lovasíjász verseny a kültéri és a fedett lovasíjász pályán párhuzamosan
11.30–12.30: lovasíjász bemutató

Július 4., szombat
8.00–11.00: lovasíjász verseny a kültéri és a fedett lovasíjász pályán párhuzamosan
9.00–10.00: Kassai Lajos nyílt napi íjászoktatása
11.30–12:30: lovasíjász bemutató
13.30–15.30: közönségtalálkozó Kassai Lajossal
16.00: eredményhirdetés

 

lovasíjászat Kassai Lajos lovassport
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