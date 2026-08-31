NB II: Szeged-Csanád GA–Kolorcity Kazincbarcika SC
LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–0 – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Belicza Bence Péter, Garai Péter)
Szeged-Csanád GA: Illés – Sándor M., Vékony, Széles – Vágó L. – Márkvárt, Posztobányi, Miskolczi, Mikló – Miskolczi, Zekics. Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Kzincbarcika: Kocsis B. – Schuszter, Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G., Hudák M. – Kamal, Kártik, Szikszai – Gresó. Vezetőedző: Kuttor Attila
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PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az idénybeli első győzelmét a múlt héten Kozármislenyben arató Szeged-Csanád Grosics Akadémia a még veretlen és mindössze négy gólt kapó Kolorcity Kazincbarcika SC ellen.