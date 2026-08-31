Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–Kolorcity Kazincbarcika SC

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
2026.08.31. 19:12
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Első hazai győzelmére készül az idényben a sötét mezes szegedi csapat (Fotó: Frank Ivett/Szeged-Csanád GA, archív)
Címkék
NB II Szeged Kolorcity Kazincbarcika SC Kazincbacika NB II 2. forduló élő közvetítés KBSC labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 6. fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged-Csanád Grosics Akadémia a veretlenül negyedik Kolorcity Kazincbarcika SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–0 – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Belicza Bence Péter, Garai Péter)
Szeged-Csanád GA: Illés – Sándor M., Vékony, Széles – Vágó L. – Márkvárt, Posztobányi, Miskolczi, Mikló – Miskolczi, Zekics. Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Kzincbarcika: Kocsis B. – Schuszter, Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G., Hudák M. – Kamal, Kártik, Szikszai  – Gresó. Vezetőedző: Kuttor Attila

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az idénybeli első győzelmét a múlt héten Kozármislenyben arató Szeged-Csanád Grosics Akadémia a még veretlen és mindössze négy gólt kapó Kolorcity Kazincbarcika SC ellen.

 

NB II Szeged Kolorcity Kazincbarcika SC Kazincbacika NB II 2. forduló élő közvetítés KBSC labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
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