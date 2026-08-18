Videó: gól, gólpassz és Ronaldót idéző gólöröm Kovács Bendegúztól



A holland AZ Alkmaarnál ugyan már az első keret tagja Kovács Bendegúz, de bajnokin egyelőre a második csapatban, a másodosztályú Jong AZ-ban kap játéklehetőséget, melynél az első után a második fordulóban is kezdő volt és hétfőn főszerepet vállalt a De Graafschap elleni 5–2-es idegenbeli sikerben. A vendégek első góljánál a 11. percben ő készítette le a labdát a góllövő csapattársnak, az 53. percben pedig gólra váltott egy tizenegyest – tökéletesen lőtt ballal a bal alsóba –, majd egy Cristiano Ronaldót idéző ünneplést is bemutatott. Kovács a 86. percig volt a pályán, akkor cserélték le.

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLPASSZA 0.26-NÁL ÉS GÓLJA 3.07-NÉL

Rajta kívül három másik légiósunk is pályára lépett hétfőn bajnoki mérkőzésen. A nyáron Zalaegerszegről igazolt Várkonyi Bence kezdőként győztes csapat tagja volt az azeri élvonal 1. fordulójában a Shamakhi ellen 3–1-re nyerő Qarabagban, a 74. percben cserélték le. Bulgáriában a Szpartak Várna a 71. percben csereként beálló Major Sámuellel, Szerbiában a Vojvodina pedig a kezdőként szereplő Szűcs Kornéllal a soraiban szenvedett vereséget.

A HÉTFŐN ELSŐ VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN PÁLYÁRA LÉPŐ MAGYAR LÉGIÓSOK

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Qarabag–Shamakhi 3–1

Qarabag: Várkonyi Bence kezdett, a 74. percben lecserélték.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia 0–1

Szpartak Várna: Major Sámuel a 71. percben csereként lépett pályára.

HOLLANDIA

Erste Divise (másodoszutály)

De Graafschap–Jong AZ 2–5

Jong AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 11. percben gólpasszt adott, az 52.-ben 11-esből gólt szerzett, a 85.-ben sárga lapot kapott, a 86.-ban lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga

Novi Pazar–Vojvodina 2–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a meccset.