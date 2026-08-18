Nemzeti Sportrádió

Videó: gól, gólpassz és Ronaldót idéző gólöröm Kovács Bendegúztól

P. K.P. K.
2026.08.18. 08:41
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Kovács Bendegúz öröme a gólja után (Fotó: facebook.com)
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Szűcs Kornél Major Sámuel légiósok Várkonyi Bence Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
Hétfőn négy különböző országban négy magyar légiós labdarúgó lépett pályára első vagy másodosztályú bajnokin.


A holland AZ Alkmaarnál ugyan már az első keret tagja Kovács Bendegúz, de bajnokin egyelőre a második csapatban, a másodosztályú Jong AZ-ban kap játéklehetőséget, melynél az első után a második fordulóban is kezdő volt és hétfőn főszerepet vállalt a De Graafschap elleni 5–2-es idegenbeli sikerben. A vendégek első góljánál a 11. percben ő készítette le a labdát a góllövő csapattársnak, az 53. percben pedig gólra váltott egy tizenegyest – tökéletesen lőtt ballal a bal alsóba –, majd egy Cristiano Ronaldót idéző ünneplést is bemutatott. Kovács a 86. percig volt a pályán, akkor cserélték le.

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLPASSZA 0.26-NÁL ÉS GÓLJA 3.07-NÉL

 

Rajta kívül három másik légiósunk is pályára lépett hétfőn bajnoki mérkőzésen. A nyáron Zalaegerszegről igazolt Várkonyi Bence kezdőként győztes csapat tagja volt az azeri élvonal 1. fordulójában a Shamakhi ellen 3–1-re nyerő Qarabagban, a 74. percben cserélték le. Bulgáriában a Szpartak Várna a 71. percben csereként beálló Major Sámuellel, Szerbiában a Vojvodina pedig a kezdőként szereplő Szűcs Kornéllal a soraiban szenvedett vereséget.

 

A HÉTFŐN ELSŐ VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN PÁLYÁRA LÉPŐ MAGYAR LÉGIÓSOK

AZERBAJDZSÁN
Premier League
Qarabag–Shamakhi 3–1
Qarabag: Várkonyi Bence kezdett, a 74. percben lecserélték.

BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia 0–1
Szpartak Várna: Major Sámuel a 71. percben csereként lépett pályára.

HOLLANDIA
Erste Divise (másodoszutály)
De Graafschap–Jong AZ 2–5
Jong AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 11. percben gólpasszt adott, az 52.-ben 11-esből gólt szerzett, a 85.-ben sárga lapot kapott, a 86.-ban lecserélték.

SZERBIA
Szuperliga
Novi Pazar–Vojvodina 2–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a meccset.

 

Szűcs Kornél Major Sámuel légiósok Várkonyi Bence Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
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