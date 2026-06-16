Vívó Eb: Siklósi Gergely az első körben búcsúzott

Kicsit furcsa azért azt konstatálni, hogy voltaképpen négy páston rendezik meg Antonyban a vívók Európa-bajnokságát, mert amúgy ez abból a szempontból nem igaz, hogy a csoportköröket és a főtábla első körének néhány asszóját egy másik teremben vívják az indulók, ugyanakkor mégiscsak az a tény, hogy az igazi küzdelmeket a színes pástokon (piros, sárga, zöld és kék) bonyolítják le.

Az Eb kedden a férfi párbajtőrözők egyéni viadalával indult: a csoportkört mind a négy magyar sikerrel vette, mi több, nem is kellett vívniuk a 64-be jutásért.

Ott viszont az első magyar érdekeltségű asszó nem úgy alakult, ahogyan azt szerettük volna, hiszen Siklósi Gergely búcsúzott – ez nem jó hír persze, ennél viszont fontosabb, hogy Siklósi néhány perccel később már nagy elánnal volt képes szurkolni társának, Nagy Dávidnak. Kellett is a buzdítás, hiszen Nagy végül aranytussal verte a portugál Frazao testvérek közül a jobbikat, Miguelt.

Közben az első kanyarban még a másik terembe „szoruló” Andrásfi Tibor is jelesre vizsgázott a 64 közben, akárcsak Koch Máté.

A női kardozók is megkezdték szereplésüket Antonyban, jelenleg a csoportasszókat vívják a hölgyek, köztük a magyarok, Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna és Szűcs Luca.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Egyéni. Párbajtőr. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Andrásfi 5 győzelem/1 vereség, Koch 5/1, Nagy D. 5/1, Siklósi 4/2. A 32 közé jutásért: Andrásfi–Rekis (orosz) 15:5, Nagy D.–Miguel Frazao (portugál) 10:9, Koch–Urban (lengyel) 12:9, Backstrom (svéd)–Siklósi 15:12