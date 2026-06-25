Öttusa: Minden percét élveztem a hazai vk-versenynek – Erdős Rita

Öt magyar öttusázó abban a szerencsés helyzetben van, hogy két héten belül kétszer is hazai közönség előtt mutathatja meg magát – az idény harmadik világkupa-fordulója után a világkupadöntőt is a BOK-csarnokban tartják meg. Harmadszor rendezi meg Magyarország a vk-döntőt, 2002-ben a Hajógyári-sziget, 2021-ben Székesfehérvár adott helyet a viadalnak.

Két hete kiváló hangulatban rendezték meg a vk-versenyt, amely a nőknél Guzi Blanka idei második vk-aranyérmét hozta, míg Erdős Rita szintén jó versenyzéssel tizedik lett.

„Nagyon várom az újabb viadalt, már a világkupaverseny is óriási élmény volt – mondta a Nemzeti Sportnak a vb-bronzérmes Erdős Rita, akinek ez lesz az első vk-döntője. – Különleges lesz, régóta szerettem volna kvalifikálni világkupadöntőre, csak a korábbi években sajnos nem jött össze. Bár nem ez a fő versenyem, a felkészülés részeként fogjuk fel az edzőimmel az augusztusi Európa-bajnokság és a világbajnokság előtt, de így is alig várom, hogy ezen a szinten is kipróbálhassam magam.”

A Honvéd 23 éves öttusázójának az előző két budapesti világkupaverseny nem sikerült, a selejtezőben búcsúzott, tavaly az akadálypályán nullázott a kvalifikációs csoportjában, de azóta már az OCR-ben is egyre bátrabb, ezúttal sikerült döntőbe jutnia. „A selejtező és az elődöntő sem alakult egyszerűen, mind a kétszer nagyot kellett futnom a továbbjutásért, amit a lábaim már megéreztek a döntőben. Ennek ellenére nagyon élveztem az egész hetet, minden percét, szenzációs volt a közönség is. Boldog voltam, hogy Blankával döntőzhettem, jóban vagyunk, nagyon örültem a sikerének. A saját eredményeimmel is elégedett voltam, mert erős mezőny jött össze a fináléban, tizedikként beérve is csak tizenöt másodperc választott el a dobogótól.”

Erdős Ritát nem kerülték el a sérülések az elmúlt években, tavaly májusban a pazardzsiki világkupa-viadalon (amely akkor a budapesti után következett) lábsérülést szenvedett, és csak az augusztusi kaunasi világbajnokságon tért vissza (amelyen hajszál választotta el a döntőtől). Előtte úgy fogalmazott lapunknak: miközben mindent belead a minél jobb helyezésért, szeretne egészségesen, fájdalmak nélkül versenyezni. Megkérdeztük tőle, hogyan áll e téren az azóta eltelt időben. „Nagy fájdalmaim szerencsére nem voltak, de kisebb gondok nem kerültek el. Májusban a pazardzsiki vk-verseny előtt becsípődött a derekam, alig tudtam a vívást gyakorolni, a futás is nehezen ment. Akkor nem versenyeztem fájdalommentesen, ezzel magyarázom, hogy kiestem a selejtezőben. De Budapesten úgy álltam rajthoz, hogy csupán minimálisan éreztem, a döntőre pedig már nyoma sem volt. Azóta tényleg minden rendben, remélhetőleg ezen a területen is kiegyenesedik a pályafutásom.”

A vk-döntőre alapvetően nemenként 36 versenyző kvalifikálhatott a világkupa-ranglista alapján úgy, hogy egy nemzetből csak hárman-hárman indulhatnak – visszalépések esetén persze hátrébbról is a vonal fölé lehetett csúszni. Ranglista alapján Bőhm Csaba és Koleszár Mihály indulhatott volna Tárkányi Zsombor mellett, ám előbbi kisebb betegség miatt visszalépett, míg utóbbi nem is tervezett a versennyel.

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK

Péntek: Nők, elődöntő. A-csoport, 10.30. B-csoport, 14.30

Szombat: Férfiak, elődöntő. A-csoport, 10.30. B-csoport, 14.30

Vasárnap: Férfiak, döntő, 14.30 (tv: M4 Sport+). Nők, döntő, 10.30 (tv: M4 Sport)

A MAGYAR INDULÓK

Férfiak: Szép Balázs, Tárkányi Zsombor

Nők: Erdős Rita, Guzi Blanka, Mészáros Emma