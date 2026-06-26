Lehmann Csongor ismét a győzelmet veszi célba Tiszaújvárosban

Minden tiszteletünk azon triatlonosoké, akik a melegrekorddal riogató kánikulában is megméretik magukat! A négynapos Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő triatlon-világkupára és junior Európa-kupára 35 országból érkeztek sportolók.

Csak a felnőtteket figyelve összesen 19 magyarnak szurkolhatunk, ők mindannyian szeretnének pontokat gyűjteni az olimpiai kvalifikációs ranglistára is. A férfiak közül kiemelkedik Lehmann Csongor, aki ismét favoritként vághat neki a hétvégének, tovább folytathatja 2021-ben kezdődő sikersorozatát a számára abszolút hazainak számító versenyen. Tavaly Dévay Márk bronzérmes lett Tiszaújvárosban, két hete az Eb-n elért 5. helyével bizonyította, jó formában várja a versenyt. Szintén kíváncsian várhatjuk az idén már két Ek-t is megnyerő, 18 éves Szalai Fanni szereplését.

A tiszaújvárosi világkupa különlegessége, hogy a sprinttávon zajló viadalon (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km úszás) két nap alatt kétszer is jól kell teljesíteniük. Előbb a szombati elődöntőben kell kiharcolni a helyüket a vasárnapi fináléban.

A tiszaújvárosi, sorrendben 27. világkupa női versenyében a WTCS-győzelemmel, T100-as és Ironman 70.3-as világbajnoki címmel is büszkélkedő Taylor Knibbet minden bizonnyal az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtésének lehetősége hozza el Tiszaújvárosba, ahol a női elit versenyben ő is jó eséllyel pályázhat a dobogóra. Ugyanez igaz a svéd Tilda Manssonra is, aki 2023-ban nyert, tavaly pedig bronzérmesként zárta a versenyt. Az ő jó formáját bizonyítja, hogy a vb-sorozat quiberoni állomásán ezüstérmes lett. Az orosz Gyiana Iszakovának sem ismeretlen a Tisza-parti verseny, ő 2024-ben volt itt bronzérmes.

Az időjárási előrejelzés szerinti nagy hőség miatt a Nemzetközi Triatlonszövetség úgy döntött, hogy a szombati elit elődöntők rajtját az eredeti 15.45 óra helyett 30 perccel eltolják, így azok 16.15 órakor kezdődnek. A junior Európa-kupa futamokat illetően a fiúknál telt ház lesz, 90 sportoló indul a három elődöntőben, a junior lányokra két elődöntő vár szombat délelőtt.

TRIATLON

VILÁGKUPA, TISZAÚJVÁROS

Szombat, elődöntő

Nők, 16.15

Férfiak, 17.25

Vasárnap, döntő

Nők, 15.45 (tv: M4 Sport+)

Férfiak, 17.15 (tv: M4 Sport+)