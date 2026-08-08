Tűzeset után – a budapesti szervezőknek van B-tervük a fallabda Eb-megrendezésére

Szombaton Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabda-szövetség főtitkára és Böhm Gabriella, a City Squash Club vezetője egy videobejelentkezés keretében mutatták be az aktuális helyzetet. Elhangzott, hogy az Eb fő helyszínén, a City Squash Clubban füstszag van, mindenen áll a korom, a férfi öltözőben leszakadt az álmennyezet, a 4-es pálya parkettáját viszont a beázás ellenére sikerült megóvni. A hét elején ipari takarítókat várnak a létesítménybe, és bíznak abban, hogy sikerül mindent megtisztítani.

Az Ormai-csarnokban továbbra sincs áram, sérültek a vezetékek és a légkondicionáló csövei. Kékesi Zsuzsanna azt mondta, legkésőbb szerdáig kiderül, hogy fel tudják-e itt állítani az üvegpályát; ha nem, a B-terv az, hogy a szomszédos Millenáris Parkba helyezik át.

Magyarország 20 év után rendez ismét egyéni squash Európa-bajnokságot. A tornára 24 országból 117 játékos érkezik, az eredeti tervek szerint a mérkőzéseket a City Squash Clubban és a szomszédos Ormai László Csarnokban felépített üvegpályán rendezik.

A kontinensviadalra augusztus 19. és 22. között kerül sor a magyar fővárosban, a PSA Budapest Opent pedig augusztus 24. és 28. között rendezik.

(MTI)