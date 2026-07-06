Mexikó 2013 óta először, összesen harmadszor kapott ki az Azték Stadionban – statisztika
Diego Maradona (1986) óta Jude Bellingham az első játékos, aki duplázott az Azték Stadionban vb-meccsen. A Real Madrid angol játékosának két gólja között 98 másodperc telt el. Bellingham a mostani tornán öt meccsen öt gólban vállalt szerepet.
Bukayo Saka készítette elő Bellingham első gólját, így ő lett a harmadik Arsenal-játékos 1966 óta legalább három asszisztot jegyzett egy világbajnokságon. Korábban Dennis Bergkamp (1998) és Martin Ödegaard tett hasonlót (2026).
A második félidőben Jarell Quansah kapott piros lapot, Wayne Rooney (2006) óta ő az első angol játékos, akit kiállítottak a világbajnokságon. Mexikó ellenfeleinek négy piros lapot osztottak ki az idei világbajnokságon. Ennél csak az 1990-es argentin válogatott ellenfelei kaptak több piros lapot (5).
A kiállítás ellenére Anglia Harry Kane tizenegyesével növelte előnyét. Majd kilenc percre rá ő szabálytalankodott, és Mexikó lőhetett büntetőt. 1966 óta ő az első játékos, aki egy vb-meccsen értékesít és okoz is egy büntetőt. Kane gólt és gólpasszt is jegyzett Mexikó ellen, így már 81 gólban vállalt szerepet az idény során (73 gól, 8 assziszt).
Harry Kane-nek ez volt a 85. gólja a válogatottban, ezzel megelőzte Puskás Ferencet (84). Kane 16 vb-meccsen 14 gólnál és négy gólpassznál tart. Anglia úgy tart 11 gólnál a tornán, hogy ezt három játékos hozta össze: Kane 6, Bellingham 4, Marcus Rashford 1 gólt szerzett.
A hazaiak első gólját Julián Quinones szerezte, aki négy góllal zárta a tornát. Ő Javier Hernández és Luis Hernándezzel holtversenyben Mexikó legeredményesebb játékos a világbajnokságokat tekintve. Raúl Jiménez nyolcszor lőtt kapura, ami kettővel több, mint Anglia kísérleteinek száma. Csak José Luis González 1981-ben El Salvador ellen, valamint Luis Chávez 2022-ben Szaúd-Arábia ellen előzte meg őt lövéseket tekintve egy világbajnoksági mérkőzésen. Mexikó a második félidőben 37 beadást kísérelt meg Anglia ellen, amivel megdöntötte korábbi rekordját egy meccs második félidejét nézve. Ezek mindössze 16 százaléka volt sikeres (6/37).
Érik Lira 71 passzából 69 volt pontos, a 97 százalékos hatékonyság a legjobb egy mexikói játékostól (legalább 60 passzkísérlet) egy vb-meccsen.
Anglia végül emberhátrányban is kihúzta, és története során 11. alkalommal jutott a legjobb nyolc közé. Csak Németország (14) és Brazília (15) rendelkezik több vb-negyeddöntős szerepléssel. Továbbá Anglia lett az első csapat, amely legyőzte Mexikót az Azték Stadionban. A dél-amerikaiak tíz vb-meccs óta voltak veretlenek, míg hivatalos mérkőzést legutóbb 2013-ban buktak el, és három gólt legutóbb 1999-ben kaptak itt. Mexikó mindössze harmadszor kapott ki az Azték Stadionban. Az angoloknak 33.2 százalékos labdabirtoklásuk volt, aminél alacsonyabbja nem volt a háromoroszlánosoknak 1966 óta vb-meccsen.
Az angolok egyik meg nem énekelt hőse Dan Burn volt, aki csak a 75. percben szállt be, mégis holtversenyben (6) a legtöbb tisztázással zárta a találkozót. Ennél több tisztázást nem mutatott be egy cserejátékos sem a világbajnokságok történelmében 1966 óta.
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói