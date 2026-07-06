Mexikó 2013 óta először, összesen harmadszor kapott ki az Azték Stadionban – statisztika

Diego Maradona (1986) óta Jude Bellingham az első játékos, aki duplázott az Azték Stadionban vb-meccsen. A Real Madrid angol játékosának két gólja között 98 másodperc telt el. Bellingham a mostani tornán öt meccsen öt gólban vállalt szerepet.

2 - Jude Bellingham is the first player to score two goals at the Estadio Azteca in a FIFA World Cup game since Diego Maradona in 1986 against Belgium in the semi-final. There were just 98 seconds between his two strikes.



Lightning. pic.twitter.com/b6Q8NxgZiL — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

Bukayo Saka készítette elő Bellingham első gólját, így ő lett a harmadik Arsenal-játékos 1966 óta legalább három asszisztot jegyzett egy világbajnokságon. Korábban Dennis Bergkamp (1998) és Martin Ödegaard tett hasonlót (2026).

3 - Arsenal players with 3+ assists at a FIFA World Cup tournament on record (from 1966):



Dennis Berkgamp, 1998 (3)

Martin Ødegaard, 2026 (3)

Bukayo Saka, 2026 (3)



Magicians. pic.twitter.com/X2y40NZzoX — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

A második félidőben Jarell Quansah kapott piros lapot, Wayne Rooney (2006) óta ő az első angol játékos, akit kiállítottak a világbajnokságon. Mexikó ellenfeleinek négy piros lapot osztottak ki az idei világbajnokságon. Ennél csak az 1990-es argentin válogatott ellenfelei kaptak több piros lapot (5).

2006 - Jarell Quansah is the first England player to be sent off at the FIFA World Cup since Wayne Rooney in 2006 against Portugal.



Rash. pic.twitter.com/lrgc97xoKt — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

A kiállítás ellenére Anglia Harry Kane tizenegyesével növelte előnyét. Majd kilenc percre rá ő szabálytalankodott, és Mexikó lőhetett büntetőt. 1966 óta ő az első játékos, aki egy vb-meccsen értékesít és okoz is egy büntetőt. Kane gólt és gólpasszt is jegyzett Mexikó ellen, így már 81 gólban vállalt szerepet az idény során (73 gól, 8 assziszt).

1 - Harry Kane is the first player on record since 1966 to score a penalty and concede a penalty in a FIFA World Cup match.



Mixture. pic.twitter.com/JBmMcsLUTX — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

Harry Kane-nek ez volt a 85. gólja a válogatottban, ezzel megelőzte Puskás Ferencet (84). Kane 16 vb-meccsen 14 gólnál és négy gólpassznál tart. Anglia úgy tart 11 gólnál a tornán, hogy ezt három játékos hozta össze: Kane 6, Bellingham 4, Marcus Rashford 1 gólt szerzett.

International goals:



85 — Harry Kane

84 — Ferenc Puskás pic.twitter.com/cYfEydk3Hf — StatMuse FC (@statmusefc) July 6, 2026

A hazaiak első gólját Julián Quinones szerezte, aki négy góllal zárta a tornát. Ő Javier Hernández és Luis Hernándezzel holtversenyben Mexikó legeredményesebb játékos a világbajnokságokat tekintve. Raúl Jiménez nyolcszor lőtt kapura, ami kettővel több, mint Anglia kísérleteinek száma. Csak José Luis González 1981-ben El Salvador ellen, valamint Luis Chávez 2022-ben Szaúd-Arábia ellen előzte meg őt lövéseket tekintve egy világbajnoksági mérkőzésen. Mexikó a második félidőben 37 beadást kísérelt meg Anglia ellen, amivel megdöntötte korábbi rekordját egy meccs második félidejét nézve. Ezek mindössze 16 százaléka volt sikeres (6/37).

4 - Julián Quiñones iguala a Javier Hernández y a Luis Hernández como el máximo goleador de México en Copa Mundial de la FIFA (4). Además, fue su quinta intervención directa de gol, sumando asistencias, empatando a Chicharito, Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco en El Tri.



Vital. pic.twitter.com/QXC41Fd20s — OptaJorge (@OptaJorge) July 6, 2026

Érik Lira 71 passzából 69 volt pontos, a 97 százalékos hatékonyság a legjobb egy mexikói játékostól (legalább 60 passzkísérlet) egy vb-meccsen.

97% - Érik Lira acertó el 97% de los pases que intentó ante Inglaterra (71/69), la mejor tasa de acierto para un futbolista mexicano en un partido de Copa Mundial de la FIFA (mín. 60 pases). Omnipresente. pic.twitter.com/2lQ6t930Of — OptaJorge (@OptaJorge) July 6, 2026

Anglia végül emberhátrányban is kihúzta, és története során 11. alkalommal jutott a legjobb nyolc közé. Csak Németország (14) és Brazília (15) rendelkezik több vb-negyeddöntős szerepléssel. Továbbá Anglia lett az első csapat, amely legyőzte Mexikót az Azték Stadionban. A dél-amerikaiak tíz vb-meccs óta voltak veretlenek, míg hivatalos mérkőzést legutóbb 2013-ban buktak el, és három gólt legutóbb 1999-ben kaptak itt. Mexikó mindössze harmadszor kapott ki az Azték Stadionban. Az angoloknak 33.2 százalékos labdabirtoklásuk volt, aminél alacsonyabbja nem volt a háromoroszlánosoknak 1966 óta vb-meccsen.

1 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England are the first team ever to beat 🇲🇽 Mexico at the Estadio Azteca in the FIFA World Cup - they were unbeaten in 10 games there before today.



Altitude? pic.twitter.com/tSBgzqiHn7 — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

Az angolok egyik meg nem énekelt hőse Dan Burn volt, aki csak a 75. percben szállt be, mégis holtversenyben (6) a legtöbb tisztázással zárta a találkozót. Ennél több tisztázást nem mutatott be egy cserejátékos sem a világbajnokságok történelmében 1966 óta.

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

Mexico 2-3 England



A sensational game at the Azteca, full of drama.



England inflict just the third defeat on Mexico at the stadium in a competitive game, and they really had to work for it. pic.twitter.com/6NMWKjPa24 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 6, 2026

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