A hőségben is megrendezik a frankfurti Ironman Eb-t, 39 Celsius-fokot várnak

A szervezők pénteki közlése alapján a záró szám, a futás pályáját azonban módosítják, hogy a versenyzők az eredetileg tervezettnél több árnyékos résszel találkozzanak. Hozzátették: a szokottnál több ivóállomás áll majd a triatlonosok rendelkezésére, míg a célterületen légkondicionált sátrak lesznek, továbbá jégfürdő és zuhanyozási lehetőség is.

Az egészségügyi személyzet is több orvosból áll, akik bármikor visszaléptethetik a sportolókat a versenyből, ha úgy értékelik, hogy az egészségi állapotuk ezt kívánja.

Az elitmezőnyben körülbelül hetvenen küzdenek az Európa-bajnoki címért, az amatőr megméretéseken viszont több ezren vesznek részt. A verseny rajtja 6 óra 20 perckor lesz, a táv a szokásos Ironman: az elején 3.8 kilométer úszás, majd 180 kilométer kerékpározás és végül egy klasszikus, 42.195 kilométeres maratoni futás.

Németországban a hétvégére várt hőhullám miatt már több sporteseményt – köztük a hamburgi félmaratonit, valamint az ország déli területein futballmeccseket – biztonsági okokból lemondtak.

(MTI)