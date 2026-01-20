Sajtóhír: az Újpest kölcsönveszi a Frankfurt magyar játékosát
A 19 éves Fenyő Noah Frankfurtban született, és az Eintrachtnál járta végig az utánpótlást. Az első csapatban nem mutatkozott be, de az ötödosztályban (Hessenliga) szereplő Eintracht II-ben rendszeresen szerepel: 14 mérkőzésen kétszer volt eredményes, valamint az ifjúsági BL-ben is öt meccsen kapott szerepet, a Galatasaray és a Liverpool ellen gólt is szerzett.
A kettős állampolgárságú Fenyő a magyar utánpótlás-válogatottakban szerepel(t), jelenleg az U21-es csapat tagja, de játszott az U16-ban, az U17-ben, az U18-ban és az U19-ben is.
Florian Plettenberg, a Sky Sport szakírója arról számolt be, hogy Fenyő az idény végig kölcsönbe kerül az Újpesthez, amely végleg meg is veheti. Igaz, a megállapodásban szerepel egy olyan kitétel is, miszerint az Eintracht visszavásárolhatja a magyar játékost, akinek 2029-ig van érvényes szerződése a hessenieknél. Plettenberg bejegyzése szerint elsősorban az újpestiek új sportigazgatója, Dárdai Pál szorgalmazza Fenyő megszerzését.
Az értesülést a Lila Sector is megerősítette, a bejelentésre hamarosan sor kerülhet.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)