Sajtóhír: az Újpest kölcsönveszi a Frankfurt magyar játékosát

A 19 éves Fenyő Noah Frankfurtban született, és az Eintrachtnál járta végig az utánpótlást. Az első csapatban nem mutatkozott be, de az ötödosztályban (Hessenliga) szereplő Eintracht II-ben rendszeresen szerepel: 14 mérkőzésen kétszer volt eredményes, valamint az ifjúsági BL-ben is öt meccsen kapott szerepet, a Galatasaray és a Liverpool ellen gólt is szerzett.

A kettős állampolgárságú Fenyő a magyar utánpótlás-válogatottakban szerepel(t), jelenleg az U21-es csapat tagja, de játszott az U16-ban, az U17-ben, az U18-ban és az U19-ben is.

Florian Plettenberg, a Sky Sport szakírója arról számolt be, hogy Fenyő az idény végig kölcsönbe kerül az Újpesthez, amely végleg meg is veheti. Igaz, a megállapodásban szerepel egy olyan kitétel is, miszerint az Eintracht visszavásárolhatja a magyar játékost, akinek 2029-ig van érvényes szerződése a hessenieknél. Plettenberg bejegyzése szerint elsősorban az újpestiek új sportigazgatója, Dárdai Pál szorgalmazza Fenyő megszerzését.

Az értesülést a Lila Sector is megerősítette, a bejelentésre hamarosan sor kerülhet.

🚨💥 Noah Fenyö to Újpest FC - DONE DEAL ✔️



Full agreement with Eintracht Frankfurt. Loan move until the end of the season to the Hungarian top flight. Option to buy included. #SGE have secured a buy-back option for the 19 y/o talented midfielder. Sporting director Pal Dardai… pic.twitter.com/mI2zsHnOIF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2026

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők:

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)