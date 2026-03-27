Vívás: három magyar a 64 között a női párbajtőrözők asztanai vk-versenyén

Dékány Kinga rögtön a csoportkör után csatlakozott a kiemelt Muhari Eszterhez a női párbajtőrözők asztanai világkupaversenyének pénteki napján, hiszen hibátlanul teljesített – négy magyarra az egyenes kieséses szakasz várt, amit viszont csak Büki Lili „élt túl”, így szombaton a 64 között a női mezőnyben három magyar léphet pástra.

A férfiaknál mind az öt magyar induló, Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid és Keszthelyi Zsombor is pengét foghat a főtáblán.

VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA

Párbajtőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Dékány Kinga 6 győzelem/0 vereség, Gnám Tamara 3/2, Büki Lili 3/2, Kardos Edina 2/4, Borsody Emma 2/4.

A 96 közé jutásért: Gnám–Baba (japán) 15:14, Büki–Haertgyinova (orosz) 15:10, Mo Van-lin (kínai)–Kardos 15:9, Van Brummen (amerikai)–Borsody 15:9. A 64 közé jutásért: Büki–Van Brummen 15:9, Jü Si-han (kínai)–Gnám 15:13