Vívás: hatodik és tizedik hely a párbajtőrözőcsapatok asztanai vk-viadalán

Ez a vasárnap biztos, hogy nem vonul be a magyar vívósport történelemkönyvébe – legfeljebb negatív jelzőkkel…

A nap legjobb eredményét női párbajtőrcsapatunk hozta: a Büki Lili, Dékány Kinga, Gnám Tamara, Muhari Eszter négyes az asztanai világkupaversenyen is hozta a mostanra kötelezővé váló nyolc közé jutást, aztán jött két erős ellenfél, az észteket legyőzték a mieink, a kínaiaktól kikaptak, így a 6. helyen végeztek.

Az olimpiai bajnok kvartett, vagyis Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely viszont csak tizedik lett – az első pofon a nyolcaddöntőben érte a mieinket, ahol aranytussal maradtak alul az amerikaiak ellen, az alsó ágon meg két győzelem után Dél-Korea is jobban bizonyult a magyar csapatnál.

VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA

PÁRBAJTŐR

CSAPAT

Férfiak

A 16 közé jutásért

Magyarország–Chile 45:28 (Siklósi +9, Andrásfi +6, Koch +2)

Nyolcaddöntő

Egyesült Államok–Magyarország 35:34 (Siklósi +2, Koch –1, Andrásfi –1, Nagy D. –1)

A 9–16. helyért

Magyarország–Lengyelország 45:28 (Nagy D. +11, Siklósi +3, Koch +3)

A 9–12. helyért

Magyarország–Dánia 45:23 (Koch +10, Nagy D. +7, Siklósi +5)

A 9. helyért

Dél-Korea–Magyarország 44:34 (Andrásfi +3, Siklósi 0, Koch –3, Nagy D. –10)

NŐK

Nyolcaddöntő

Magyarország–Ukrajna 43:39 (Muhari +8, Dékány –1, Büki –3)

Negyeddöntő

Dél-Korea–Magyarország 45:35 (Muhari –1, Gnám –2, Büki –3, Dékány –4)

Az 5–8. helyért

Magyarország–Észtország 42:39 (Muhari +5, Dékány +4, Gnám 0, Büki –6)

Az 5. helyért

Kína–Magyarország 45:43 (Dékány 0, Muhari –1, Gnám –1)