Vívás: hét magyar női párbajtőröző a dohai GP főtábláján

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.01.23. 14:42
Dékány Kinga (Fotó: Kovács Péter, archív)
vívás női párbajtőr vívó Grand Prix
Jó napot zártak női párbajtőrözőink Dohában: a selejtezőből hatan jutottak fel a főtáblára – a kiemelt Muhari Eszter mellé.

 

Doha ad otthont péntektől vasárnapig a párbajtőrözők Grand Prix-versenyének – az első napon a nők selejtezőjét rendezték meg Katarban. 

A kiemelt Muhari Eszter mellé rögtön a csoportkör után csatlakozott a főtáblára Dékány Kinga, Kardos Edina és Borsody Emma, aztán az egyeneses kieséses szakasz végén másik három magyar (Büki Lili, Nagy Blanka, Rózsás Júlia) is örülhetett, így vasárnap a főtáblán hét párbajtőrözőnk köthet be – a női mezőnyben. 

A férfiak között három magyar biztosan lesz a 64 között, hiszen Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor kiemelt, a többiek a szombati selejtezőből biztosíthatják a helyüket a főtáblán. 

GRAND PRIX-VERSENY, DOHA
Párbajtőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Dékány Kinga 5 győzelem/1 vereség, Kardos Edina 5/1, Borsody Emma 5/1, Rózsás Júlia 5/1, Büki Lili 4/1, Gnám Tamara 3/3, Nagy Blanka 3/3, Nagy Emma 3/3, Gachályi Gréta 2/4, Salamon Réka 2/4, Marschall Réka 1/5. A 96 közé jutásért: Nagy B.–Taraszova (orosz) 15:14, Salamon–Zittel (német) 15:11. Nagy E.–Pasarnyeva (orosz) 11:10, Rembi (francia)–Gnám 15:10. A 64 közé jutásért: Büki–Hilbrig (német) 13:10, Nagy B.–Isola (olasz) 15:12, Rózsás–Zaharenko (ukrán) 15:10, Makszimenko (ukrán)–Salamon 15:6, Klasik (lengyel)–Nagy E. 15:9

 

