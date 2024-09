Schmidt Ádám: 15 napon belül meghallgatunk minden szakszövetséget

Frissek az emlékek, még csak bő egy hónapja, hogy véget ért a párizsi olimpia és alig több mint egy hete zárult a paralimpia. Schmidt Ádám számára is rendkívül intenzív időszak volt ez, hiszen a játékok mindig nagy vizsgatételnek számítanak az egész magyar sport számára, ilyenkor helyezhetjük el magunkat, hogy hol tartunk a világ többi országához képest, sikerült-e előrelépni, megtartottuk a pozíciónkat vagy esetleg hátrébb csúsztunk.

„Párizsban talán az első néhány nap eredményei – Muhari Eszteré kivételével – nem úgy alakultak, ahogy reméltük – mondta az államtitkár. – Ilyenkor természetes, hogy mindenki azt érzi, jó lenne, ha jönnének már a sikerek. Összességében viszont azt tudom elmondani, minden magyar ember büszke lehet, hogy a régióban az 1., Európában a 6., világviszonylatban pedig a 14. legeredményesebb ország lettünk. Ez mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény és magyarázatra sem szorul. Természetesen látunk olyan beavatkozási pontokat, olyan területeket, amelyeken a következő nyári játékokig, Los Angelesig változtatnunk kell. A sport fejlődése felgyorsult, olyan nemzetek sportolói jelentek meg a különböző sportágak eredményhirdetésein, amelyekre akár még 2012-ben sem gondoltunk. Ezért hangsúlyoztuk Párizs előtt, hogy már a kvótaszerzés is kimagasló teljesítmény, hát még az olimpián érmesnek lenni vagy pontszerző helyen végezni."

Az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy miután 2022-ben megkezdte ebben a hivatalában a szolgálatot, az egyik legfontosabb célja az volt, hogy a különböző sportági vezetőkkel, szereplőkkel párbeszéden alapuló együttműködést alakítson ki. A korábbiakkal ellentétben minden olimpiai sportág támogatásban részesül, természetesen nem egyenlő mértékben. Két éve mindenkivel megállapodás született, szerződés formájában a Sportért Felelős Államtitkárság és a sportági szövetségek közös vállalást tettek, minden fél világossá tette, mit vállal, milyen célnak kell megfelelnie, ehhez mire van szüksége, illetve mit biztosít hozzá.

Schmidt Ádám, Harsányi Levente és Risztov Éva beszélgetett (Fotó: Árvai Károly)

„Természetesen a párizsi olimpia volt a fókuszpont, de ennél többről van szó, hiszen a megállapodások kitérnek az utánpótlás-nevelésre, sportolói létszámra, szakemberképzésre – folytatta Schmidt Ádám. – 2023. január 1-jén indult el a Nemzeti Versenysportfejlesztési Program. Öt kalapba soroltuk a sportági szövetségeket. Talán egy sportág kivételével a Párizsban történtek hűen tükrözték a besorolási szisztémát, hiszen az eredmények döntő többsége az egyes, illetve a kettes kalapba sorolt sportágak képviselői részéről érkezett. További ösztönzésként bevezettük tavaly azt, hogy minden megszerzett kvóta után további ötmillió forintot fizetünk a szövetségeknek. Most jött el az elemzés ideje, kiküldtük a szövetségeknek a kérdőíveket, adatokat is kérünk be, majd ezeket feldolgozzuk és közösen megkezdjük a munkát. Terveink szerint 15 nap alatt az összes szövetséggel személyesen találkozunk. Az érintett sportköztestületek bevonásával elemezzük a megkapott információk alapján a párizsi eredményeket. Ezek után teszünk majd javaslatot a kormányzatnak, hogy a sportköltségvetésben a Nemzeti Versenysportfejlesztési Programban 2025-ben hogyan alakuljon a szövetségi támogatások rendszere. Ez természetesen átlátható lesz, mindenkinek nagyon szívesen elmondjuk, hogyan értékeltük az eddigi szereplést és mi alapján határoztunk a támogatásokról.”

A sportért felelős államtitkár ismét üdvözölte, hogy újra Gyulay Zsoltot választották meg a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének és nagyon fontosnak tartja, hogy személyében egy kétszeres olimpiai bajnok vezeti a MOB-ot, aki hosszú évtizedek óta tagja a magyar olimpiai mozgalomnak. A sportirányítás és a Magyar Olimpiai Bizottság együttműködése kapcsán Schmidt Ádám hangsúlyozta: hat köztestület van, így az államtitkárságnak nem csak a MOB-bal nagyon szoros az együttműködése, hanem az olimpiával, illetve a paralimpiával kapcsolatos egyeztetéseken ott van a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Edzők Társaságának képviselője is. Az összes köztestületnek releváns a véleménye, és olyan hozzáadott értékkel bír, amelyek segítenek a hatékony forráselosztásban, hogy aztán a magyar sport minél sikeresebb legyen.

Schmidt Ádámot Milák Kristóffal való személyes kapcsolatáról, barátságáról is kérdezték, amely a 2017-es budapesti világbajnokságon kezdődött.

„Maximalista emberről van szó, két aranyéremért ment Párizsba, ebből egy első hely és egy ezüst sikerült, ezzel is a magyar csapat legeredményesebb versenyzőjének bizonyult az olimpián, és úgy látom, így is elégedetten és boldogan jött haza. Talán nem haragszik meg, ha elárulom, de 2021-ben, a tokiói játékok után egy családi, baráti összejövetel során azt mondta, egy baja van, hogy nincs olyan riválisa, aki felkeltené az érdeklődését. Most, Párizsban rögtön a 200 pillangó után felidézte ezt a beszélgetést és elmondta, örül, hogy van olyan ember, akinek szeretne visszavágni, már jövőre, Szingapúrban a vb-n.”

Schmidt Ádám a Sportoló Nemzet Programmal kapcsolatban kiemelte, hogy a rivaldafényben lévő versenysport mellett a közösségi sport is nagyon fontos a sportirányítás számára. Az államtitkár szeretné, hogy az év végéig érje el a program a százezer tagot és sokakat sikerüljön ösztönözni, hogy a sport minél többeknek váljon az élete részévé. Ennek érdekében továbbra is minden magyarországi nemzetközi rendezésű eseményre rácsatlakozik majd a Sportoló Nemzet Program, amely jelen lesz a jövő héten kezdődő Európai Sporthéten is, amelyen ismét megrendezik a Led’s run-t, az éjszakai fényfutást, méghozzá ezúttal a Nemzeti Atlétikai Központban.