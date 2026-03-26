Littler egymás után dobott két big fishsel nyerte meg a darts PL berlini állomását

Az előző tornát megnyerő Luke Littler egészen kiemelkedő játékkal jutott el a döntőig. A nyolc között 105.72-es átlaggal verte Stephen Buntingot, a négy között Gerwyn Price-t ejtette ki még ennél is jobb teljesítménnyel, 108.58-as átlaggal. A másik ágról Michael van Gerwen előbb a korábbi világbajnok Luke Humphriest, majd az idei sorozatban az első (!) győzelmét elérő Josh Rockot búcsúztatta.

A döntőben összesen öt világbajnoki cím tulajdonosa csapott össze, igazi rangadónak ígérkezett tehát a tornagyőzelemről szóló csata. Úgy nézett ki, hogy nem lesz szoros meccs, mert az angol megnyerte az első három leget. Azonban a holland visszavágott, és 3–3-ra egyenlített! A vezetést Van Gerwen már nem tudta átvenni, ugyanis Littler nyerte a hetedik leget, majd a nyolcadikat is úgy, hogy utóbbiban megdobta a lehető legnagyobb, 170-es kiszállót.

Luke Littler checks out a huge 170 finish to break Michael Van Gerwen and go one leg away from a nightly win!



A kilencedik legben Van Gerwen lement 20 pontra, azonban Littler megint kiszállt 170-ről… Ezt a teljesítményt látva Van Gerwen is elmosolyodott, márpedig a hollandra egyáltalán nem jellemző ilyesmi. Littler két big fishsel nyerte meg a tornát…

Utterly, utterly ridiculous from Luke Littler 😮‍💨



The World Champion pins his SECOND Big Fish of the final to defeat Michael van Gerwen 6-4 to win in Berlin and move top of the table 👏



Littler, akinek a leggyengébb átlaga a 105.72 volt ezen az estén, a harmadik győzelmét aratta a mostani kiírásban, és ezzel átvette a vezetést a tabellán Jonny Claytontól.

DARTS

Premier League

Alapszakasz, 8. forduló, Berlin

Negyeddöntő

Jonny Clayton (walesi, 89.36)–Josh Rock (északír, 89.22) 3–6

Luke Humphries (angol, 96.07)–Michael van Gerwen (holland, 99.04) 3–6

Luke Littler (angol, 105.72)–Stephen Bunting (angol, 107.47) 6–3

Gerwyn Price (walesi, 101.56)–Gian van Veen (holland, 91.50) 6–1

Elődöntő

Rock (90.14)–Van Gerwen (96.42) 3–6

Littler (108.58)–Price (98.17) 6–4

Döntő

Van Gerwen (103.87)–Littler (106.36) 4–6