A házigazda Dijonnal játszik az újonc Esztergom a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjében

2023-ban, 2024-ben és 2025-ben Graz rendezte a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjét, ám az EHF a csütörtöki közleményében megerősítette, hogy ezúttal Dijon lesz a helyszín, amelynek csarnoka 3000 néző befogadására alkalmas. A francia város először rendezi meg a négyes döntőt, amelynek egyik résztvevője a házigazda lesz: a JDA Bourgogne Dijon ugyanis a negyeddöntőben kettős győzelemmel búcsúztatta a Lokomotiva Zagrebet.

A franciák mellett magyar szereplője is lesz a négyes döntőnek, az Esztergom ugyanis kettős győzelemmel jutott be a végjátékba. Az újonc magyar csapat mellett a dán Viborggal és a címvédő német Thüringer HC-val lesz teljes a mezőny. Utóbbinál játszik Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna.

Először a Thüringer HC-t sorsolták az első elődöntőbe, míg a házigazda franciák kerültek a másodikba. A címvédő német csapat a Viborgot kapta ellenfélnek, így az Esztergrom a Dijonnal került össze az elődöntőben.

Az elődöntők május 16-án, a helyosztók egy nappal később lesznek. Az elődöntők sorrendjét és a kezdési időpontokat később hozzák nyílvánosságra.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ

Május 16., szombat

Thüringer HC (német)–Viborg (dán)

JDA Bourgogne Dijon (francia)–MOL Esztergom (magyar)

Május 17., vasárnap

Helyosztók