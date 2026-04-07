A házigazda Dijonnal játszik az újonc Esztergom a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjében

2026.04.07. 15:11
Az Esztergom a házigazda Dijonnal találkozik a kézilabda Európa-liga négyes döntőjében (Fotó: Török Attila)
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) kedd délután kisorsolta a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjének elődöntőit. Az újonc Esztergom a házigazda Dijonnal találkozik, míg a három magyart foglalkoztató címvédő Thüringer a Viborg ellen küzd meg a döntőbe jutásért.

2023-ban, 2024-ben és 2025-ben Graz rendezte a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjét, ám az EHF a csütörtöki közleményében megerősítette, hogy ezúttal Dijon lesz a helyszín, amelynek csarnoka 3000 néző befogadására alkalmas. A francia város először rendezi meg a négyes döntőt, amelynek egyik résztvevője a házigazda lesz: a JDA Bourgogne Dijon ugyanis a negyeddöntőben kettős győzelemmel búcsúztatta a Lokomotiva Zagrebet.

A franciák mellett magyar szereplője is lesz a négyes döntőnek, az Esztergom ugyanis kettős győzelemmel jutott be a végjátékba. Az újonc magyar csapat mellett a dán Viborggal és a címvédő német Thüringer HC-val lesz teljes a mezőny. Utóbbinál játszik Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna.

Először a Thüringer HC-t sorsolták az első elődöntőbe, míg a házigazda franciák kerültek a másodikba. A címvédő német csapat a Viborgot kapta ellenfélnek, így az Esztergrom a Dijonnal került össze az elődöntőben.

Az elődöntők május 16-án, a helyosztók egy nappal később lesznek. Az elődöntők sorrendjét és a kezdési időpontokat később hozzák nyílvánosságra.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ
Május 16., szombat
Thüringer HC (német)–Viborg (dán)
JDA Bourgogne Dijon (francia)–MOL Esztergom (magyar)
Május 17., vasárnap
Helyosztók

 

