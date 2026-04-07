Vívás: nem jártak közel tőrözőink a vb-éremhez Rióban

A tőrözők is letudták háromnapos szereplésüket a brazíliai Rio de Janieróban zajló kadét és junior vívó-világbajnokságon, a fegyvernem küzdelmeiben nem örülhettünk kimagasló magyar eredménynek.

Az egyéni küzdelmek során egyik korosztályban sem jutott magyar ígéret a legjobb 16 közé. A juniorok között Gergely Zoltán és Zhou Xinyao, a kadétmezőnyben Lackó Máté teljesített a legjobban, mindhármuk számára a nyolcaddöntő előtt ért véget a globális seregszemle.

A juniorcsapatok megméretésére a női válogatott Európa-bajnokként érkezett, hiszen a Kiss Tibor által irányított,

Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra, Zhou Xinyao

összetételű négyes februárban aranyérmet ünnepelhetett a Tbilisziben rendezett kontinensviadalon. Mint arról beszámoltunk, a csapat Rióban a bolíviaiak, majd a britek legyőzését követően viszonylag sima vereséget szenvedett a moldávoktól az elődöntőbe jutásért. A magyar együttes aztán Papp és Kollár kiemelkedő teljesítményével dicséretes módon felülmúlta a franciákat, végül az oroszoktól elszenvedett vereség jelentette a hatodik helyezést.

A junior-vb-hatodik női tőrcsapat balról: Papp Jázmin, Polonyi Petra, Kollár Anna, Zhou Xinyao Fotó: Bizzi Team

A Bodor Áron, Gergely Zoltán, Grósz Roland, Zsögön Andor felállásban vívó férfiak az ausztrálok elleni győzelemmel kezdtek, majd a nyolcaddöntőben az Egyesült Államok fiataljai mutatkoztak jobbnak tőrözőinknél. A folytatásban Mexikó nem jelentett nagy akadályt a mieinknek, a hongkongiakkal szembeni siker pedig megsüvegelendő volt. A Mazza Lorenzo vezette csapat is oroszok elleni vereséggel zárta a vb-t, így a tizedik helyen végzett.

A tőrverseny legfényesebb csillaga ezúttal is az amerikai színekben versenyző Jaelyn Liu volt. A 17 éves szupertehetség a tavalyi, Vuhsziban elért duplázása után megvédte a világbajnoki címét a junior nők és a kadét lányok között is. Liu ráadásul

a kadétoknál zsinórban a harmadik egyéni vb-aranyát jegyezte,

2024-ben Rijádban is nyerni tudott. Sokra hivatottságát jelzi, hogy tavaly Tbilisziben a világbajnok amerikai női válogatottnak is tagja volt.

Jaelyn Liu a női tőrvívás jelenlegi első számú ígérete Fotó: Bizzi Team

A fiúknál a hongkongiak vitték a pálmát. A kadétok között Shing Him Harris Ho, a junioroknál Ho Long Lam nyert. Csapatban a nőknél Kína, a férfimezőnyben az Egyesült Államok lett a junior-világbajnok.

(Kiemelt képünkön balról: Papp Jázmin és Kollár Anna Fotó: Bizzi Team)