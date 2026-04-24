A McLaren csapatfőnöke: Teljesen új autóval megyünk Miamiba

„Eredetileg is az volt az ötlet, hogy az észak-amerikai versenyekre teljesen új autóval utazzunk el, legfőképpen az aerodinamika tekintetében – fogalmazott Stella a McLaren gyárában tartott sajtóeseményen. – Tartani tudtuk ezt a tervünket, s bár nyilván segítségünkre volt, hogy a versenynaptár változott, azt hiszem, a riválisainknak sem jött rosszul, hogy az öthetes kényszerszünetben a fejlesztésekre tudtak koncentrálni az egymást követő versenyhétvégék helyett.”

A Formula–1 áprilisban nem tartotta meg az erre az időszakra tervezett bahreini és szaúdi viadalokat tekintettel a közel-keleti fegyveres konfliktusra. Ennek következtében Miamiban az idény negyedik fordulójára kerül sor, noha az amerikai helyszín eredetileg a hatodik lett volna a naptárban. Miami után három héttel Kanadában versenyez a mezőny.