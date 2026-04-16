Cselgáncs Eb: Krasniqi negyedszer aranyérmes

A koszovói klasszisnak emellett olimpiai arany- és ezüstérme, valamint világbajnoki ezüst- és bronzérme is van.
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
FÉRFIAK
60 KG
1. Luka Mkheidze (Franciaország)
2. Giorgi Szardalasvili (Grúzia)
3. Icak Aspiz (Izrael) és Ahmad Juszifov (Azerbajdzsán)
Feczkó Csanád és Andrási Márton helyezetlen
66 KG
1. Murad Csopanov (Oroszország)
2. Luukas Saha (Finnország)
3. Walide Khyar (Franciaország) és Turam Bajramov (Azerbajdzsán)
Pongrácz Bence helyezetlen
NŐK
48 KG
1. Shirine Boukli (Franciaország)
2. Szabina Giljazova (Oroszország)
3. Marina Vorobjova (Oroszország) és Laura Martinez Abelenda (Spanyolország)
Szeleczki Szabina helyezetlen
52 KG
1. Distria Krasniqi (Koszovó)
2. Amandine Buchard (Franciaország)
3. Odette Giuffrida (Olaszország) és Ariane Toro Soler (Spanyolország)
5. Pupp Réka
7. Gyertyás Róza