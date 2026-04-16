Cselgáncs Eb: Krasniqi negyedszer aranyérmes

A koszovói klasszisnak emellett olimpiai arany- és ezüstérme, valamint világbajnoki ezüst- és bronzérme is van.

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

FÉRFIAK

60 KG

1. Luka Mkheidze (Franciaország)

2. Giorgi Szardalasvili (Grúzia)

3. Icak Aspiz (Izrael) és Ahmad Juszifov (Azerbajdzsán)

...

Feczkó Csanád és Andrási Márton helyezetlen

66 KG

1. Murad Csopanov (Oroszország)

2. Luukas Saha (Finnország)

3. Walide Khyar (Franciaország) és Turam Bajramov (Azerbajdzsán)

...

Pongrácz Bence helyezetlen

NŐK

48 KG

1. Shirine Boukli (Franciaország)

2. Szabina Giljazova (Oroszország)

3. Marina Vorobjova (Oroszország) és Laura Martinez Abelenda (Spanyolország)

...

Szeleczki Szabina helyezetlen

52 KG

1. Distria Krasniqi (Koszovó)

2. Amandine Buchard (Franciaország)

3. Odette Giuffrida (Olaszország) és Ariane Toro Soler (Spanyolország)

5. Pupp Réka

7. Gyertyás Róza







