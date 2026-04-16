Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs Eb: Krasniqi negyedszer aranyérmes

2026.04.16. 19:32
Fotó: Getty Images
Címkék
Distria Krasniqi cselgáncs cselgáncs Eb
Az 52 kilogrammos Distria Krasniqi a negyedik Eb-aranyérmét gyűjtötte be a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitó napján.

A koszovói klasszisnak emellett olimpiai arany- és ezüstérme, valamint világbajnoki ezüst- és bronzérme is van.

CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
FÉRFIAK
60 KG
1. Luka Mkheidze (Franciaország)
2. Giorgi Szardalasvili (Grúzia)
3. Icak Aspiz (Izrael) és Ahmad Juszifov (Azerbajdzsán)
...
Feczkó Csanád és Andrási Márton helyezetlen

66 KG
1. Murad Csopanov (Oroszország)
2. Luukas Saha (Finnország)
3. Walide Khyar (Franciaország) és Turam Bajramov (Azerbajdzsán)
...
Pongrácz Bence helyezetlen

NŐK
48 KG
1. Shirine Boukli (Franciaország)
2. Szabina Giljazova (Oroszország)
3. Marina Vorobjova (Oroszország) és Laura Martinez Abelenda (Spanyolország)
...
Szeleczki Szabina helyezetlen

52 KG
1. Distria Krasniqi (Koszovó)
2. Amandine Buchard (Franciaország)
3. Odette Giuffrida (Olaszország) és Ariane Toro Soler (Spanyolország)
5. Pupp Réka
7. Gyertyás Róza
 

 



 

 

Distria Krasniqi cselgáncs cselgáncs Eb
